英15歲少年塞USB線入下體　拔不出屙血尿求醫　稱想量度陰莖長度

千萬別貪玩塞異物入尿道！英國1名15歲男生將1條USB線塞入自己尿道，事後多次嘗試拔出不果，更屙出血尿。男生透露自己是想測量陰莖長度，才會將USB線塞入尿道，醫生檢查發現USB線兩邊插頭「吊」在其陰莖口上，線就塞了進去，由於線在尿道內打結，故最終需要開刀，將打結部份切斷，其餘由陰莖口拔出。幸好手術後男生未有出現併發症，但仍需再檢查。



英國1名15歲少年將USB線塞下體，透露自己想測量陰莖長度。（《Urology Case Reports》圖片）

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塞東西入尿道的事件層出不窮，英國有男生將1條USB線塞進陰莖，結果要睇急症。《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）分享這個病例，倫敦1名15歲男生將USB線插進尿道做「實驗」，他多次嘗試拔出不果，血尿情況嚴重，被家人送到急症室。醫護人員嘗試幫他拔出時，發現USB線打了結，馬上將他轉送到倫敦大學學院醫院治療。

報告指，該條USB線打了結，男生多次嘗試拔出不果，導致嚴重血尿。USB線兩端接口從尿道口突出，打結部份留在尿道內。由於USB線打了結，令取出難度大增，為防止有凝塊或異物卡住，醫生要用導管幫他引流出700毫升血尿。

醫生嘗試過徒手或內窺鏡方式幫他移除USB線，均未能成功，最後要在陰莖陰囊尿道造口。醫生先切開男生陰莖及陰囊附近的肌肉，找出尿道內打結的線，並將線其餘部分切斷，USB兩端接口經尿道口拔出。手術成功後，男生恢復順利，沒有出現併發症，第2天已能出院，之後再檢查尿道癒合情況，沒有出現滴尿及尿道狹窄問題，導尿管已經移除。

該男生身體健康，沒有精神問題，他要求在母親不在場下接受檢查，並向醫生承認自己是想測量陰莖長度，才會將USB線從尿道插入。報告還指出，過去已發生許多類似病例，像是將針、扣針、鐵絲、開心果殼等塞入尿道。

在少數情況下，尿道插入異物後會無任何症狀，但多數會出現排尿困難、血尿、勃起疼痛等，而據異物大小，還會導致復發性的尿道感染、尿道狹窄或膀胱穿孔等嚴重情況，可能要做大型手術處理。病人將異物塞入尿道或膀胱，主要原因包括性實驗、性滿足、性好奇、醉酒下的性行為及潛在精神障礙等。

英媒訪問當地的外科醫生Amr Raheem，他指手術雖然未出現併發症，但男生將來仍可能面對尿道狹窄，影響排尿的問題，也會因此更易患上復發性尿道感染，又提醒將任何未消毒的東西放入體內，都可能導致組織感染，如果是免疫力較弱人士，例如糖尿病人，嚴重的感染甚至會導致敗血症。他相信將異物塞入尿道愈來愈普遍，和社交媒體盛行有關，因錯誤訊息在這些平台上更方便傳播。

（綜合）

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