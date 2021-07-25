便秘男誤信偏方　塞20cm黃鱔入肛門遭咬破腸險死　醫生都忍唔住笑

有勇氣將這麼大條黃鱔塞入肛門，為何不直接去看醫生？江蘇興化市人民醫院日前接收1名特別病人，他自稱經常便秘，聽信民間偏方而去捉1條活黃鱔塞入肛門，以為可以治療便秘，結果黃鱔失控有去無回頭，他竟能忍痛到翌日才赴院求醫。醫生發現黃鱔已咬破結腸進入腹腔，甚至有性命危險，做需施手術取出20多厘米長的黃膽，男子經搶救後現時情況穩定，醫生大嘆：「這種滑稽行為，是不可取的。」而他受訪時一度忍笑，最終仍是笑了出來。另一方面，微博上絕大多數網民都不信男病人是為了治便秘而塞黃鱔，甚至有人稱「這是玩刺激的偏方」。



江蘇有男病人將黃鱔塞入肛門治便秘，醫生呼籲民眾不要信這些偏方。（微博影片截圖）

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江蘇興化市人民醫院有病人為了治療便秘，竟然將1條活的黃鱔從肛門塞入直腸，但黃鱔卻不受控地深入其體內，頓時劇痛不以。病人原本還想「死頂」，最後還是忍不住要入院。該院腸胃外科主治醫生王玉龍接受內媒訪問時表示，男病人稱在家長期便秘，聽信了一些民間偏方，相信將黃鱔塞入腸可以治療便秘，王醫生說得忍俊不禁，病人後來自己去捉黃鱔，塞入肛門才發現黃鱔「完全不聽自己使喚」，鑽進去後無法拿出來。

出事後病人覺得不好意思，沒有馬上求醫，去到翌日下午，黃鱔在他體內「住了1晚」才去醫院。王醫生指病人入院時已非常疼痛，上手術台前都要先打一枝止痛針。他檢查發現黃鱔經直腸進入結腸，更咬破了結腸進入腹腔。病人進手術室後要馬上全身麻醉，再從腹腔內夾出1條20多厘米長的大黃鱔。

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王醫生又指病人一度有性命危險，因為他大腸穿破，一些細菌糞便流入腹腔內，毒素被吸引後會造成溶血症，幸好經搶救後病人現時情況穩定。他提醒民眾千萬不要聽信民間偏方，「特別是把黃鱔塞到肚子裏這種滑稽行為，是不可取的」，無論身體有什麼問題，都應先到醫院求疹，病人也應對自己負責任。

不過，絕大部分微博網民竟然都不同情該名男病人，甚至質疑他不是信了偏方才將黃鱔塞入屁股，壞心眼質疑他想「尋求刺激」，「你說是偏方我是不信的」、「全國網友都懂，就他自己還在掩耳盜鈴」、「醫生：見多了我都懂」。

網民點睇：



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（綜合）

內地14歲男孩將活生生的小龍蝦塞入肛門，最後要做腸鏡手術利用鐵絲圈取出小龍蝦。（微博圖片）

小龍蝦取出時已斷成兩截。（微博圖片）

醫生稱她是第一次遇見病人將小龍蝦塞入肛門。（微博圖片）

除了小龍蝦，內地過往曾出現不少塞異物入肛門的病例：

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11歲女童生頭蝨，媽媽嘗試土法滅蝨，用農藥塗頭再以保鮮紙包裹，累女兒入ICU險死。（微博圖片）

11歲女童生頭蝨，媽媽用農藥塗頭「焗蝨」，焗了3小時。（微博圖片）

不過最令人驚訝的，原來許多網民小時候都試過「土法治療」：

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台灣有網民日前分享1張照片，稱友人媽媽大腿感到痕癢，過了數天竟浮現1隻如硬幣般大的蜱蟲，外型似1塊細小、圓圓的石頭，最終要緊急送院治理（fb「爆廢公社公開版」圖片）

遼寧2歲男童行山時被蜱蟲叮咬，5日後腫成1個肉球。（微博影片截圖）

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