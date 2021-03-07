軍事記者莊曉瑩爆紅不止因為初戀臉　央視完美示範網絡時代致勝法

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-03-07 07:04

去年11月，央視出鏡記者王冰冰因為「初戀臉」走紅，讓許多人對央視一本正經的傳統印像有所改觀。沒想到的是，距離王冰冰出圈剛過兩個月，又一位新鮮出爐的央視小花強勢佔據了觀眾視線，成了直男們眼中的新「初戀」。說到這裏，許多人已經猜到了，外灘君今天要說的就是早前在網上熱度非常高的莊曉瑩。作為央視軍事頻道記者，這位25歲妹子在鏡頭前的表現就是一個字——颯！

在莊曉瑩的臉上，能看出很多明星的輪廓，有人說她長得像張含韻、徐嬌、萬茜。剛被王冰冰打得方寸大亂的宅男們，這回又被莊曉瑩迷住了，彈幕上屢屢飄過：「好傢伙，又來一個！」「我的手是冰冰的，心卻是瑩瑩的。」「央視完全掌握了收視密碼。」但莊曉瑩在鏡頭中呈現出來的專業狀態，比「甜過初戀」的顏值更動人。

1月7日晚，CCTV-7國防軍事頻道《國防科工》播出了新一期節目，被轉到B站後意外火了，播放量很快超過了180萬次。這期節目本身內容講述的是華北某野戰場的課目訓練，展現了直升機協同作戰等場景，這樣的硬核軍事內容，照理說不是大多數年輕人會感興趣的。大家關注的焦點，是穿著軍綠色制服、頭戴巨大隔音耳罩的央視記者莊曉瑩。

爆紅不止因為顏值高 點圖看看莊曉瑩獲網民狂讚的原因▼▼▼

25歲的央視學霸

莊曉瑩來自福建永安東邊的小鎮槐南，1996年出生。她的本科在安徽師大學習漢語言文學，2017年以383分的成績跨專業考取中國傳媒大學新聞傳播專業研究生。新聞傳播是中傳分數線最高的研究生專業。莊曉瑩的英語考了86，考過研的都知道，這算是真學霸了。本科畢業前，莊曉瑩就開始在人民日報實習，參與過全國兩會報導，寫稿、採訪、運營新媒體甚至攝影都有著很高水準。

2019年碩士畢業後，24歲的莊曉瑩進入了央視軍事頻道當編輯，在台前能出鏡報導，在幕後也是編導全能。隨著軍事頻道全新改版，相貌出挑又業務過硬的她，很快進入了軍迷觀眾的視野。

更多莊曉瑩的照片（點圖放大瀏覽）：

她們的關鍵詞是「優秀」

在王冰冰破圈之後，很多人調侃央視大力推出更符合網絡時代年輕人審美的記者、主持人，是掌握了「收視密碼」。如今莊曉瑩的走紅，似乎再次印證了這一點。

事實上，同樣作為國家權威媒體的新華社，在這方面絲毫不輸給央視，一位名叫張揚的記者小姐姐也曾多次引起網友討論。

新華社美女記者張揚（點圖放大瀏覽）：

關於「收視密碼」，央視和新華社的確都從這些新鮮血液中找到了網絡時代的正確玩法，抓住年輕人的眼球，跟上新時代的審美。但在關注她們顏值的同時，我們不該忽略的是，這些記者閃耀的光芒不只來自外表，更來自她們強大的專業素養和豐富的學識。她們的關鍵詞，或者說真正的「收視密碼」，不只是「漂亮」，更是「優秀」。

都說央視是「照妖鏡」，明星常常會在央視鏡頭前顏值翻車，這些記者卻經受住了考驗。換個角度來說，對於真材實料的學識，央視同樣是一面「照妖鏡」。

在日復一日的選題、撰稿、出鏡報導中，她們證明了自己的專業能力的的確確是全國頂尖水平，不是靠容貌為賣點的花瓶。可以預見的是，在不久的將來，我們還會在主流媒體中見到越來越多的王冰冰、莊曉瑩、張揚。這樣的「網紅記者」，我百看不厭。

【延伸閱讀】台灣新生代女神主播排行榜 第一名憑甜到漏笑容老嫩通殺大熱稱王（點圖放大瀏覽）：

+ 26 + 26 + 26

【延伸閱讀】新華社推全球首個3D人工智能主播 於兩會期間播報新聞（點圖放大瀏覽）：