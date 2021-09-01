湖北美女穿盡中國56套民族服街上起舞爆紅　每套動作皆不同極講究

撰文：日本設計小站
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前段時間，民族文化出圈了，熱搜：#女孩247天拍攝56個民族服飾#，近2億的閱讀，還被人民日報轉發表揚！這才是民族文化的正確打開方式嘛！

今天，日站君就給大家介紹一下這位穿著民族服飾衝上熱搜的漢族女孩！

這些視頻都是由一位95後漢族女孩費青拍攝的，一共247天，56個民族的服飾視頻已經全部完成，這個合集總共的播放量超過了9600萬！

話不多說咱們直接上圖！

穿民族服街上起舞影片播放量近億　點圖了解更多▼▼▼

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56個民族服飾的視頻，費青以漢服作為收尾。明製漢服莊嚴端莊，自帶氣場。宋制漢服樸素典雅，珍珠面靨又是內斂中帶著奢華。唐制衫裙明艷活潑，頭上的那朵簪花就非常靈性。還有曲裾，秦漢的經典款式！很多視頻都因為加了民族舞蹈，變得更有感覺，而且能從服飾的角度認全各民族，這個合集太棒了！

新的方向，新的挑戰！

費青在上傳短視頻之前，是一名「北漂」。她大學學的是影視表演專業，畢業後也是想在演藝這條路上走下去，於是「每天穿梭在各大劇組投簡歷、天不亮就開始化妝，然後等待拍戲」。3年之後，費青決定回湖北老家，按她的話說，「演員這個行業，新人層出不窮，與其一直北漂看不到希望，不如回去闖闖」！

首次嘗試上傳短視頻時，她選擇的是拍攝漢服視頻，然而彼時的平台上，有關漢服的短視頻已經相當成熟，想在其中闖出一些名堂還是困難的。第一次的嘗試很快就碰壁了，在反覆研究的時候，費青發現了平台上的一個空白：網上很少有人宣傳民族文化！這不僅是個好想法，更是一件非常有意義的事，最重要的是，「作為一個新時代女青年，弘揚悠久的中華民族文化底蘊，為早日實現中國夢，成為文化強國獻上綿薄之力」！

點擊瀏覽更多費青照片▼▼▼

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去年8月份，費青的第一支民族服飾視頻，苗族服飾開始拍攝了。萬事開頭難，費青以為苗族的服飾很好藉，恰恰相反，苗族的傳統服飾都是純銀打造，非常的貴重！再加上疫情的原因，讓很多人對剛剛從疫情中恢復過來的武漢，還是有點擔心。不過好在有一些民族朋友，向她提供服裝幫助拍攝，發布後的苗族服飾視頻居然達到了5.4萬贊！

視頻發布之後，就得到了網友們越來越多的期待，甚至還來了更多的少數民族網友跑來「催更」自己民族的服飾視頻！也有人指出視頻裡的民族服飾的一些細節所存在的小問題。對於大家的喜歡和建議，費青「照單全收」，同樣的這個95後女孩也有著自己的看法：「我的作品還有很多提高的空間，在不斷改進的同時，我也希望能通過這種拋磚引玉的方式，來吸引到更多的人關注和了解我們的民族服飾，從而更好的宣傳我們的少數民族文化！」

文化的復興，百花齊放！

魯迅先生在《且介亭雜文集》中說：「只有民族的，才是世界的。」這句話在日站君的學生時期就讓我印象非常深刻。在看到了世界各國的好設計之後，日站君對這句話又有了更深刻的認知：帶有民族特色的設計作品，蘊含了所在地方人民的文化傳統，它們更加出彩。這也是我們一直在持續關注傳統文化與民族文化的原因。

不過，越是了解、越是關注，越會發現自己知之甚少，我們還需要更深入的探尋、更深入的欣賞。這次費青拍攝的服飾合集，通過更現代的傳播方式，讓我們了解到了中國56個民族獨特的美，其中更有很多民族，可能是我們完全沒有接觸過的，這是這個視頻所帶來的最大意義。希望在這次的全民族服飾合集之後，我們也能看到更多的人從各種角度宣揚的民族文化、民族藝術！

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