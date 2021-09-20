令人意想不到的公司中秋禮│半個月餅未算慘　收呢個通知先最崩潰

臨近中秋，不少企業及公司也會為員工準備應節禮物以作慰勞或當作福利。內地網民早前就於微博以「令人意想不到的公司中秋禮」為題發文，引來一眾打工仔紛紛出自身經歷。有人指自己任職小規模公司，只能獲分半個月餅，不禁慨嘆公司「堅持讓月餅也不能團圓」；有人則指公司送上與節日毫無關係的清潔用品或糧油食品作為禮物，雖然感到無奈，但認為「總比甚麼也沒有好」。

禮物微簿也不算甚麼，有網民稱過節前只收到公司的1則通知，提醒中秋節當日如常上下班，想提到回家吃飯都不可，令人十分崩潰。



「令人意想不到的公司中秋禮」成為近日內地網民的熱門討論題目，不少打工仔分享今年公司提供的中秋禮物或福利。（微博圖片）

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「令人意想不到的公司中秋禮」近日成為內地網民的熱門討論題目，不少打工仔紛紛發文分享今年公司提供的中秋禮物或福利。應節食物如月餅、水果仍是熱門之選，送禮自用也合適的茶葉也十分常見，部分公司更特意製作印有公司名字的茶葉套裝送贈員工或客戶。另有網民指公司今年出手闊綽，除了購物卡外，還有一人一箱時令大閘蟹，可謂相當「重手」。

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有公司則非常實際，竟為員工送上生活必備的清潔用品及糧油食品，例如新鮮蔬菜、包裝麵條或白米、整瓶食油、2支洗衣液或漂白水等，價值不高但還算實用，有員工笑言，「2袋面粉、40斤大米，愁死，不知道怎拿回家」、「意思很明顯了吧？中秋別出門了！呆在家打掃衛生吧你」。

有打工仔指自己於小型公司任職，老闆為了節省禮物成本，竟要求員工分享月餅，最終只獲得2件已切成四分一個的月餅，合起來就只有半個。（微博圖片）

有人歡喜有人愁，引來更多網民討論的卻是「鬥慘」及「鬥騎呢」的禮物帖文。有打工仔指自己於小型公司任職，老闆為了節省禮物成本，竟要求員工分享月餅，變相令員工連1個完整的月餅也未能得到。從相片可見，該網民只獲得2件已切開四分一個的月餅，拼合起來仍只有半個，配上1個小青柑，令她不禁自嘲：「堅持讓月餅也不能團圓，看着真是滿滿的幸福感。」

有網民哀怨表示，只收到公司的1則通知，表明中秋節當日公司正常運作，提醒所有員工如常上下班。（微博圖片）

有網民則表示，無論大家收到的禮物如何「孤寒」，也至少收到公司的點點心意，而他則只收到公司的1則通知，表明中秋節當日公司正常運作，提醒所有員工如常上下班。帖文引來沒有中秋假期的網民共鳴，只好哀怨附和，直言假期加班而沒有額外薪金補償才是「慘中之慘」。

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內地「古董月餅」放10年無發霉 網民質疑防腐劑太多 專家咁解釋

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內媒就此向上海市食品添加劑和配料行業協會查詢，會方的防腐劑專家吉鶴立就分析可能原因：



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上海復旦大學公共衛生學院營養專家厲曙光亦就「古董月餅」作解釋：



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網民笑爆煮月餅伯伯為「當代神農氏」：



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