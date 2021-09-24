魷魚遊戲Netflix劇大熱│網民熱搜「抄襲」　狄龍離奇人氣急升

韓國Netflix原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）於上周五（17日）全球上架一周後，登上多個地區Netflix排行榜第一，包括美國、泰國、新加坡等地，其中香港地區更由上周日（19日）起連續排第一至今，網民追劇之餘亦想知多啲，在網上搜尋字眼竟以「抄襲」大熱，因《魷魚遊戲》被指抄襲2014年日本電影《要聽神明的話》，因而引起關注，而香港演員狄龍及其兒子譚俊彥亦在網上搜尋率急升，原來與影帝級男主角李政宰有關！



觀眾對《魷魚遊戲》反應熱烈，獲IMDb 8.3/10評分及爛番茄100%最高評分，現排Netflix全球電視節目第二，僅次英國青少年喜劇《性愛自修室》（Sex Education）。香港觀眾亦對此原創韓劇甚為喜愛，根據FlixPatrol排名網站統計，香港地區與韓國、新加坡地區並排第一，劇集長居三地排行榜第一。

《魷魚遊戲》上架後大獲好評，但近日被指抄襲2014年日本電影《要聽神明的話》，引起網民關注。導演回應指早於11年前已開始構思劇本，他表示2009年時看過一部生存漫畫後，想嘗試用韓國方式寫成劇本，翌年即完成劇本，但當時找不到投資者而最終擱置。

另外，香港觀眾除了追看劇情發展外，更意外地關注資深演員狄龍，因其兒子譚俊彥被指與《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣，連劇中造形都極為相似，連帶狄龍父子也在網上人氣急升，網民搜尋時很可能不記得譚俊彥名字，反而以其父親「狄龍」作搜尋關鍵字。

除了譚俊彥外，隨後更有網民指劇中巨型娃娃與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似，同樣留有眉上瀏海，引起網民熱議。

網民形容《魷魚遊戲》中的木頭人玩偶與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似。（《魷魚遊戲》劇照／資料圖片）

即看網民建議港版《魷魚遊戲》由邊個演出▼▼▼