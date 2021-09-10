《尚氣》能否打破Marvel票房紀錄？超越這班超級英雄才能登頂！

Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》近日上映，演員包括香港藝人梁朝偉、陳法拉、元華，首周末北美票房收7,140萬美元（約5.5億港元），成疫情爆發以來票房第二高的電影。而在電影資料庫（IMDb）上，《尚氣》評分亦不俗，獲得8分，但仍未能超越這個經典系列……



先睇《尚氣與十環幫傳奇》劇照

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Marvel自2007年開始將旗下系列漫畫改編成電影，由2008年上畫的《鋼鐵奇俠》起，到最新的《尚氣》，至今共推出25齣超級英雄電影（註：早期蜘珠俠電影版權不屬Marvel擁有）。Marvel電影票房收益通常不差，而收入排名前四就是四部「復仇者聯盟」系列電影，當中第一、三、四部都能成為推出當年的全球票房首位。

至於評分方面，Marvel電影在IMDb上的用戶評分介乎6.6至8.4分，最高分兩齣同為集齊各路英雄的「復仇者聯盟」系列電影，分別是第三、四部，同樣為8.4分。而最新上畫的《尚氣》至現時評分達到8.0，在眾多Marvel電影中排名第二。

至於哪齣Marvel電影最叫好又叫座？按全球票房和IMDb用戶評分計，是《復仇者聯盟4：終局之戰》，也是同系列的最後一集，電影中「鐵甲奇俠」東尼史達去世，復仇者時代亦正式終結。（註：上圖右上區域中，票房、評分均較高）

而票房和口碑均較遜色的是《新變形俠醫》，以及在疫情下上映的《黑寡婦》，後者在戲院上映時同時可在網上串流播放，或分薄票房。