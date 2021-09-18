林作、鍾培生拳賽｜林作捱過8分鐘可賺咁多！等於港人8.5年薪金

【林作、鍾培生拳賽／時間】鍾培生與林作的「百萬擂台戰」，今晚（9月18日）8時在九龍灣國際展貿中心上演。其實林作今次出場比賽，已至少穩袋70萬元，如沒有被鍾培生「K.O.（擊倒）」，更有機會獲得200萬元，出場費相等於一般港人工作8.5年！



林作與鍾培生拳賽前過磅情況！面對鍾培生突然咆哮展現霸氣，林作仍表現淡定，沒被嚇親▼▼▼

大會安排一眾拳手上磅量度體重，林作重達72.3公斤，與64.8公斤重的鍾培生，足足相差7.5公斤（16.5磅）。（鍾培生IG圖片）

根據鍾培生與林作「百萬擂台戰」合約，無論賽事結果如何，林作均會獲得「表演／出場費用」100萬元。不過鍾培生近日「加碼」，如果林作於賽事中沒被「K.O.」，會額外支付100萬元予林作，即連同「表演／出場費用」，林作可獲得共200萬元；如果林作被「K.O.」，則要抽30萬元「表演／出場費用」，即只會獲得70萬元。

即看「百萬擂台戰」合約，包括出場費、比賽方式詳情等▼▼▼

林作打一場拳賽賺幾多？



200萬元的金額到底是什麼概念？以2021年第2季每月就業入息中位數19,600元計算，相等於工作約102個月的收入，即林作今晚（9月18日）與鍾培生打4回合共8分鐘比賽，已等於一般打工仔「搏殺」8.5年，金額非常「和味」。

大戰前身材數據、網絡聲勢比併 體重差咁多？



至於今晚賽事誰人贏面較大、較有網上人氣？以下圖表一一話你知。

第一戰：身材數據：林作較鍾培生重多達7.5公斤

第二戰：Google Trends林作領先

第三戰：Facebook追蹤人數鍾培生跑出

第四戰：Instagram追蹤者鍾培生又贏

綜合以上，雖然鍾培生身材數據上較林作輸蝕，但網上facebook及Instagram聲勢上鍾培生大勝。大家又支持誰人獲勝呢？