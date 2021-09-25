美孚現陌生婦疑扮家長接放學　港媽目擊K1女兒險被捉走：嚇到冒汗

家長要注意！有港媽在網上發文，指日前在校巴站接幼稚園K1女兒放學時，突然有陌生女士懷疑假冒家長欲帶走其孩子，幸好及時阻止，但事件令她「嚇到手心冒汗」，呼籲其家長都要小心提防。帖文引起網上熱議，不少人都擔心是拐子黨，但亦有人批評跟車職員沒檢查接送卡，就將孩子交予他人的做法，非常危險。



有港媽指在美孚新邨四期商場外馬路等候接放學時，目擊有陌生女士打算抱走女兒。（Google Map截圖）

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該港媽在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，指前日（23日）下午4時許，在美孚新邨四期商場正門外馬路等候接放學，當校車一到站時，其女兒第1個下車，1名手上沒拿着接送卡的陌生中年女子衝過去，伸手攬着樓主女兒下車，她見狀即上次制止，並向校車姨姨指自己才是小朋友家長。

疑似假冒家長接放學全過程▼▼▼

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港媽憶述指，涉事的中年女士當時跟電話中的人表示「唔係呢架車」，並繼續站在校巴旁邊，又向她揮手微笑，「係咪想示意俾校車姨姨睇以為我哋係識，會再有所行動捉其他小朋友？」，因而提醒其他坐校車小朋友的家長，小心提防，直言「頭先嚇到我手心冒汗」。

帖文引起網上熱議，不少家長都認為事態嚴重，擔心是拐子黨出沒，有的認為樓主應報警處理，「事情可大可小」。有網民則批評校車職員疏忽，不能沒有檢查接送卡就將孩子交給陌生人，「負任的跟車姨姨都好緊要」，並且一定要教小朋友不可以跟陌生人下車。

同場加映：西裝男插鎖匙狂搖鐵閘 青衣街坊嚇親報警 揭地產經紀去錯單位

有青衣街坊早前上載閉路電視片段，指外出期間有陌生男子一度以鎖匙嘗試開其家門鐵閘，其間疑開門不果多次「搖閘」。她回家發現鐵閘損壞鎖頭鬆脫即時報警，經了解才揭發開門男子為地產店職員，因去錯大廈而開錯門，稱追究後對方僅願意於電話內「講唔好意思」及代為更換匙膽，拒絕當面道歉。



有青衣街坊指早前家門鐵閘被陌生男子插鎖匙開門，其後揭發男子為地產經紀，事發時疑去錯單位。（fb群組「青衣街坊吹水會」影片截圖）

美孚居民揭可疑男子門前徘徊 門鐘旁有不明記號疑踩線：好不安！

有美孚新邨住戶早前透過大門防盜鏡頭發現，1名行迹可疑的男子曾於家門前徘徊，事後樓主更於門鐘旁邊發現不明記號，懷疑被人踩線。她向當值保安反映，惟對方卻回覆指涉事男子「搵錯地方」。事主仍感不安，翌日再向管理處備案及報警，一眾街坊得知事件亦非常關注，更有居於該居苑的住戶分享防盜鏡頭的片段，稱同樣發現曾有可疑男子於家門前以手機拍片。



有美孚街坊發現，大門防盜鏡頭拍下1名可疑男子曾於其家門外徘徊，之後更發現門鐘旁有不明記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

事主之後發現，門鐘旁邊被人以水筆畫下1個意義不明的記號，懷疑遭人踩線。（fb「Mei Foo 美孚」影片截圖）

同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO