騙徒冒認管理處要求入屋跟進渠務問題　大埔街坊揭門外有可疑記號

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-23 18:00

【踩線 / 爆竊 / 行劫 / 符號／可疑記號】騙徒手法層出不窮，無論何時也要保持警覺！有大埔運頭塘邨居民近日發文，指家人周四（20日）收到自稱管理處職員來電，表示有人早前反映單位有渠務問題，要求開門讓師傅跟進，幸好家人非常機警，先確認再拒絕開門未有中計。樓主其後更於家門外發現可疑記號，遂提醒一眾街坊留意，並獲大埔友瘋傳討論。

有居於大埔運頭塘邨的街坊指，早前家人收到懷疑冒認管理處的電話，要求開門跟進渠務問題。（資料圖片）

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該大埔街坊上周四（20日）於facebook群組「大埔 TAI PO」發文，指當日收到自稱管理處職員來電，稱其家人早前反映單位有渠務問題，安排了師傅處理，要求家人開門。

不過樓主一家根本沒有向管理處就渠務問題投訴，而該名能道出家人姓名及電話號碼的職員事後亦失去聯絡，「打電話來個人直頭失蹤」，因而感到非常可疑。樓主其後更發現，家門外的牆上有1個不明來歷的貼紙，質疑是騙徒或賊人「踩線」後留下的可疑記號，遂發文提醒一眾街坊提高警覺。

樓主指該名自稱管理處職員能道出其家人姓名及電話號碼，惟後來失去聯絡，之後樓主也在家門外的牆上有1個不明來歷的貼紙，感到非常可疑。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

帖文引來大埔友瘋傳討論，有網民提醒街坊要留意來電號碼，開門或透露個人資料前必須核實來電者身份，「所以大家聽到陌生人電話要小心，管理處唔會用太空卡打電話畀人」、「真係唔好亂開門，有職員證睇真啲先」、「一句講晒：唔該大家叫外賣不要用真名，唔好畀大廈入閘密碼，唔該！」。

同場加映：門口現可疑記號有賊踩線？ 網民5招創意KO 16個爆竊符號有意思

馬鞍山恆安邨早前發生賊入屋的爆竊案，女戶主慘被襲擊，而案發的公屋單位門外被發現有神秘「X」符號，事件令巿民深感不安。其後將軍澳厚德邨大批單位門外亦發現被人劃上可疑記號，頓時令邨內人心惶惶，網民即拋出多個創意方法解決這個問題。

有連登仔在討論區貼出圖片，顯示屋企門外疑被「踩線」畫記號，網民即拋出多個有創意的建議。（連登討論區圖片）

將軍澳健明邨德澤樓近日多達50個單位出現神秘標記▼▼▼

除了報警或通知管理處備案後，其他網民提供多個創意方法，教樓主應對▼▼▼

內地媒體《三湘都市報》就曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動，與恆安邨行劫案的圖案不謀而合▼▼▼

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同場加映：將軍澳居民無鎖實大門 陌生人衝入屋嚇呆全家 網民質疑踩線

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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同場加映：陽光下「半截女」詭異照瘋傳 大埔人解畫 卻發現更恐怖細節

早前社交平台瘋傳1張紅衣女看似下半身消失的照片，即使有圖也看不出背後真相，引來網民熱議，圖文並茂地討論「半截女」的背後原理。不過，當眾人議論紛紛之際，有網民卻在照片中發現更可怕的細節。

有網民分享照片至facebook群組「大埔 TAI PO」，看到樹上有奇怪貓頭圖案。（網上圖片）

按圖看fb群組「大埔 TAI PO」網民圖解「半截女」詭異圖：

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