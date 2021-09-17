馬鞍山住戶門外現可疑貼紙　曾遇陌生男誤撞開鐵閘　網民質疑踩線

【馬鞍山 / 錦豐苑 / 踩線 / 爆竊 / 陌生人 / 符號 / 可疑記號 】如在家門外發現可疑標記，就要加緊留意！有馬鞍山居民近日多次在其鐵閘及門鐘位置發現不明貼紙，懷疑是被賊人盯上留下「踩線」記號，其後更曾遇到有陌生人誤撞打開其鐵閘，已報警備案。有網民紛紛提出建議，包括在門外安裝攝錄鏡頭或貼上報案紙等，以做到阻嚇作用，又批評屋苑保安懶散，大廈總是「門常開」。



有馬鞍山錦豐苑居民發現門外鐵閘被人貼上1張貼紙，上面有2個藍色長方形框，質疑是有賊人前來「踩線」後留下記號。（fb「馬鞍山之友@唔走冇運行」圖片）

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該網民在facebook群組「馬鞍山之友@唔走冇運行」發文，指自己居住在馬鞍山錦豐苑，上周五（10日）已發現門外鐵閘被人貼上1張貼紙，上面有2個藍色長方形框，質疑是有賊人前來「踩線」後留下記號。直到本周一（13日），樓主回家期間，發現有名陌生男子開其鐵閘，即時喝停他，但對方則聲稱「探朋友去錯咗我嗰座」。

惟前日（15日）晚上，樓主再發現有相同標記貼在門鐘位置，因而「忍無可忍」決定報警備案，並發帖呼籲大家立即查看門口鐵閘位置有否被標記。

有馬鞍山錦豐苑居民稱，近日多次在其鐵閘及門鐘位置發現不明貼紙，懷疑是被賊人盯上留下「踩線」記號。（資料圖片）

帖文引起該區街坊關注，不少人都擔憂懷疑踩線事件「陸續有嚟」，又批評屋苑保安質素差，「見人就開門，晚上當值又瞓覺」，亦有人建議樓主於門外裝設鏡頭，「直接喺上面寫：請望上面，有微型錄攝錄，Smile」。不過有網民就質疑「點解貼得咁當眼，個賊仔好白癡」，又指為何每次都是樓主中招，笑問是否與人結怨被整蠱。

內地媒體《三湘都市報》曾報道一套當地竊匪會用的奇特符號，連《人民網》都有轉載引用，大家不妨認識多一點，包括「X」原來代表計劃行動▼▼▼



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住戶門外被留下懷疑是「踩線記號」時有發生，除了報警或通知管理處備案後，網民就提供多個創意方法應對▼▼▼

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雖然似乎只是一場虛驚，但樓主還是呼籲大家，年近歲晚要鎖緊門窗，有人亦指很可能是「踩線」行為，不能掉以輕心。

【按圖睇更多網民咁樣講▼▼▼】

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