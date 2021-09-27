搭的士遺$2000支票　司機專程送到樹仁歸還　乘客回禮分享感動

撰文：朱利安
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搭車遺留個人物品，若遇上好心人歸還，相信每個人都會非常感動。1名網民日前在facebook分享窩心經歷，指早前乘搭的士由鰂魚涌前往樹仁大學宿舍，不慎在車上遺留1張2000元支票和證件，本來已「打定輸數」，未料2天後，竟有大學同事告知他，原來有的士司機後來專程到樹仁歸還失物，讓樓主非常感動。

樓主在的士上遺留個人證件和2000元支票，未料最後竟失而復得。（《降魔的》劇照）

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樓主於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文分享好人好事，表示在今月18日（星期六）晚上，他從鰂魚涌康怡廣場乘坐的士到樹仁大學宿舍，不小心將宿舍入閘證和1張2000元支票留在車上，由於沒有留意車牌號碼，樓主本已打定輸數要向學校申報。

樓主在事發2天後，獲告知原來有的士司機已經將失物歸還至她任職的樹仁大學。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

然而，事隔2天星期一（20日）下午，竟然有同事通知他，原來1名日更的士司機專程由鰂魚涌將證件和支票送到學校，「失而復得的我非常感動」，並向日夜2更的司機道謝，「趁着學校當天舉行50周年慶祝，送了兩個紀念禮物包給他們，一起分享這份感動」，又在帖文大讚說「香港人都是善良的」、「香港的士司機也有情有義的」。

fb「的士司機資訊網 Taxi」

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