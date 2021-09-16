搭的士用Payme卻遺失付款碼　港女發文尋司機望找數：唔畀唔安樂

電子支付盛行，今時今日出街即使不帶現金也能輕鬆消費，有港女日前發文，指上了的士才發現忘了帶銀包，幸好司機答應讓她以Payme支付。不過落車後港女卻錯手按錯鍵，遺失了司機的付款二維碼無法付款，她遂於多個網上群組發文希望尋回司機繳付車資，直言「唔畀唔安樂」。最終她在網民幫忙下成功聯絡到當日接載他的司機，獲不少網民大讚有責任心。



有港女發文尋找的士司機，指早前未能成功以電話程式付款感到不好意思。（《降魔的》劇照）

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該名港女表示，上周六（11日）早上約9時，於汀九帝景酒店附近上了的士，但上車後才發現忘了帶銀包。她只好問司機能否改以Payme程式付款，獲對方友善答應，「司機很好人，說先給我QR code，叫我下車後才付費」。

不過落車後，港女指不慎按錯鍵，遺失了司機的付款二維碼，結果無法付款，感到非常不好意思。她於是憑單據上的車牌資料，於多個的士司機相關群組發文，希望找回司機「找數」。最終在網民幫忙下，終於聯絡到當日接載她的司機成功繳付車費。

港女在網民幫忙下，終於聯絡到當日接載她的司機成功繳付車費，好人好事獲不少網民讚賞。（《降魔的》劇照）

港女堅持找回司機付款的行為獲不少網民讚賞，「恪守承諾，上等人也」、「當下心安，非圖後來福報也」、「好人有好報，記住人在做天在看，這是你累計的福報」。而她其後亦謙虛回覆指自己「只係做返應份的，唔畀唔安樂」，又指希望更多同類的好人好事發生，「多傳送好和正面訊息，希望香港愈來愈多好人，變得更好」。

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司機與女乘客對話經過：

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司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

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