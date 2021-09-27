牛角事件翻版？台灣客人竟食完全部食物先投訴：食物裡面有曱甴

吃東西吃到異物，特別是吃到蟑螂，你會選擇繼續把它吃完，還是整碗扔掉順便衝廁所清腸胃？



張姓網友在爆料公社發文，表示有客人投訴說自己賣的食物裡面有蟑螂。當然，店家一定會很緊張，所以請客人將蟑螂和食物拍照，將作後續檢討及補償，但沒想到客人竟回：「食物吃完了！」

有曱甴但全部食完先投訴？點圖睇睇店家反擊原文▼▼▼

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「等等，食物有蟑螂，然後食物吃完？這我不行……」大部分的網友都無法接受食物裡出現蟑螂這點，結果根據爆料的店家指出，該名消費者直接在評論留言說「食物有蟑螂」，這點對店家來說是很大的指控，因為代表店內環境衛生還有烹煮過程不仔細，甚至衍生出來的食物被污染都有很大的關聯，所以請該名消費者把食物有蟑螂拍照下來，好讓店家能做檢討處理，結果沒想到消費者卻說食物吃完了？業者表示怎麼可能食物有蟑螂在第一時間是把東西吃完，然後才到評論留言，不是當下直接跟店家反映？

網民怎麼看？「有沒有可能他的意思是食物扔了？我實在沒辦法想像有人可以把混著蟑螂的食物吃乾淨！」「好可怕，他該不會連蟑螂都吃下去了吧！」「其實，這好像也是店家單方面的說法耶，因為評論只看到她說食物有蟑螂，沒看到他說吃完了！」「嘔……不行，這光用想的我就想反胃了！」「是內用還是叫外送的？如果是內用，那店家的問題可能比較大，但若沒直接反映更奇怪；如果是外送，那蟑螂來源管道很多，反正沒有照片什麼都只是片面之詞！」

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黃傑龍其後逐項回應食客的公開指控，包括反駁指食客入座後就會提供的頭盤牛肉不知什麼原因沒有出現在專用碟上，然後被放置逾兩個多小時，「完全唔食等佢出晒血水」，旁邊更出現「唔應該出現的和牛小卡」，再然後與新鮮供應的和牛拍照比較，「咁樣嘅比較公唔公平呢？」▼▼▼

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】