揀1種生果反映出你有幾不擇手段　鍾意食蕉嘅人全副心機用晒喺度

活在綱常人世，「心機」和「城府」是每個人多多少少都會有的。



這並不是一個貶義詞，因為這是我們保護自己、不受他人傷害的最有力的工具。

但是有些人處世目的性極強，又善於算計，還不擇手段使自己的利益最大化 ；這種人通常會讓人避之唯恐不及。

你會不會也是這種人呢？現在就來看看你想吃哪種水果，也就反映了你的心機指數喔！（點圖開始測驗）▼▼▼

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你最喜歡吃哪種水果呢？

（A）士多啤梨

（B）火龍果

（C）水蜜桃

（D）香蕉

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結果分析：

（A）愛吃士多啤梨的你

你既不是單單純純的傻白甜，也不是機關算盡的個性。你就是一個普普通通、謹守本分的人，而且還敢愛敢恨、愛憎分明；對你好的人，你也會對他好，至於傷害過你的人，你也絕不放過他。

直來直往的你不喜歡玩心機，有什麼誤會或問題都選擇當面溝通，所以看起來十分豪爽又仗義。

（B）愛吃火龍果的你

單純、溫柔又天真，就是在說你啦！有些呆萌、有點可愛，最重要的是個性可喜，犯錯出醜的時候最容易撩起他人的保護慾。

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相對的，你也不喜歡拐彎抹角，更不喜歡耍什麼小心眼；有什麼事情和感覺，你都會直截了當地說出來。但你很容易被有心人長期利用也毫無覺察，即使知道別人心懷惡意，也會為他們辯解，真是善良得無可救藥。

（C）愛吃水蜜桃的你

別懷疑了，你就是妥妥的、心中算盤每天都打得很響的的人！你有很多巧妙的心思，情商也非常高，不容易流於情緒化。

你清楚的知道自己想要的東西，心思敏銳的你更明白別人想要的。你做事很自我、經常為自己考慮，但還是能給別人一種大度、忘我的假象。你的眼光常常放得很長遠，也不會為眼前的小蠅小利給蠱惑，是非常理智成熟的個性。

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（D）愛吃香蕉的你

你智商極高，每天都在追求完美。心思縝密、處事得體、恬靜穩重又堅守原則，最重要的是求勝心切，甚且還追求著卓越。

你動用所有的心機與盤算，都是為了使自己的外貌、工作、人際關係等等，都能達到一種極致又令自己滿意的完美境界。所以你的心機與盤算，並非用來害人，而是都用在追求理想上了！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】