IKEA宜家傢俬10大熱賣單品　購物袋、瑞典肉丸、啤啤熊都輸畀佢？

瑞典居家品牌IKEA是市民購買家飾傢俱的好地方，價格相對便宜且組裝容易，加上好吃的異國美食，不管平日假日總是擠滿了人，FB上也有許多專門討論IKEA好物的社團，其中「網紅」鯊魚玩偶自推出後，更是在IKEA熱銷單品排行榜獨佔鰲頭。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議「免組裝」的爆紅小物，讓網友喜歡「拿了就走」不用擔心組裝、運送麻煩！



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10. 蔬菜丸

素食者在IKEA也有新選擇！植物素肉丸使用豌豆蛋白、馬鈴薯、洋蔥、燕麥、蘋果製成，並採用菇類、番茄的粉末增添鮮味，再搭配薯泥、奶醬、越橘果醬增加口感，消費者可以購買冷凍包裝回家大快朵頤，許多素食YouTuber開箱後讚譽有加，直呼「吃起來很彈牙」、「比新豬肉更有嚼勁」。

9. 黃金獵犬娃娃

在布偶界也佔有一席之地的黃金獵犬娃娃，可愛又蓬鬆且長度70公分，抱起來剛剛好，這款還有推出迷你版，不怕佔空間，Dcard上也有許多網友曬出自己家的娃娃，全部擺在一起超級療癒，有網友發現每隻的眼睛、嘴巴都有些微的不同，也更讓人有種真的養了一隻黃金獵犬的錯覺呢。

8. 毛絮黏把

毛絮黏把是許多容易掉髮或是有養毛孩的人必備小物之一，不僅能快速清除衣物、家具上的毛髮、灰塵，且易撕耐用又好替換，再加上它親民的價格，每天使用也不心疼，網友大讚「每間房間都要放一支」、「這個價格不買對不起自己」。

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7. 棕熊玩偶

在日本刮起炫風的棕熊玩偶，迷人之處跟鯊魚玩偶異曲同工之妙，就是兩人的神情都太厭世啦～高達100公分、重1.1公斤的棕熊玩偶，不管是當抱枕、枕頭都十分舒適，IKEA特別介紹大棕熊有可愛的大肚子，還能夠張開雙臂擁抱你，是暖心又可愛的好夥伴，網友大讚「熊熊的肚子很好躺」、「很像生無可戀的大叔熊」。

6. 環保購物袋

超大容量又不容易破的IKEA藍色環保購物袋，材質輕盈可肩背、手提，絕對是搬家、購物的好幫手，它親民的價格，就算弄壞也不心疼，就算用髒也只要用清水清沖洗晾乾即可，拿來當洗衣籃、垃圾分類袋也超級適合，藍色購物袋有分大中小Size，可根據需求選擇合適的大小，還有推出鯊魚造型，可愛又實用！

5. 薄脆雞翅

被網友大讚IKEA餐廳必點之一的薄脆雞翅，麵衣薄脆不厚，一入口肉汁在嘴裡爆開，就算涼掉也很美味，平價又美味是許多人的心頭好，剛起鍋就被夾完的盛況更是常見，有網友表示自己會為了雞翅跑去IKEA「IKEA雞翅一生推」、「去IKEA一定要吃雞翅！！」

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4. 收納盒

對收納控來說，IKEA的收納盒被譽為天選之物，各種材質、樣式、尺寸可選擇，其中PÄRKLA收納盒適合收納裝飾品、衣物、寢具和鞋子，還可摺疊收納，不佔空間，是IKEA熱銷單品，另外，IKEA的附蓋收納盒，也是各種尺寸可挑選，從直排輪到文具都可收，平價又實用，是許多小資族必收品項之一。

3. 瑞典烤肉丸

IKEA的代表美食之一「瑞典烤肉丸」以牛、豬肉混合，搭配馬鈴薯泥、奶油醬、和越橘醬食用，肉類沾上果醬卻不突兀，更成為指標性的新吃法，食品部有販賣冷凍調理包，只需放入烤箱、微波爐或用爐子加熱即可享受美味的烤肉丸，有網友認為「肉丸是IKEA最好吃的東西」、「沾果醬真的很好吃」。

2. 霜淇淋

IKEA的霜淇淋，不只有原味可以選擇，還有抹茶、覆盆子、哈密瓜、花生、鐵觀音等多種口味，先前推出的榴蓮霜淇淋在社群上颳起炫風，近日更推出買一送一的活動，口感口味升級但價格一樣根本超欠吃！但有網友覺得IKEA的霜淇淋吃起來像在吃鮮奶油，口感油膩不清爽，對許多人而言，逛完賣場來一隻冰涼的霜淇淋還是很享受。

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1. 鯊魚玩偶

IKEA超人氣熱門單品「BLÅHAJ鯊魚」一推出便造成討論，網路上更出現「鯊鯊教」，網友紛紛曬出自己的玩偶，可愛厭世表情配上柔軟觸感，抱著就是滿滿的幸福，從大Size到迷你尺寸通通有，是許多男生送禮首選，更是大人小孩都愛不釋手的療癒單品，超高人氣更讓他成為IKEA代言，推出各種周邊，像是鯊鯊包、鯊魚購物袋、口罩等，只能說鯊鯊魅力無法擋呀～

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月23日至2021年09月22日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『IKEA免組裝小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】