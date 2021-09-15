消委會｜14款摺疊式食物盒杯檢測　IKEA最高分億世家有咖啡漬殘留

消委會測試14款可摺合矽膠食物盒和摺杯，發現逾5成樣本有色素殘留問題，不過大部分樣本均沒有發出異味，惟「Lifeventure」在殘留氣味與味道獲評1級評分。消委會還建議購買和使用矽膠容器時需留意的地方，避免錯誤使用，影響食物質素及食用安全。



矽膠食物盒樣本$29至$130

矽膠可摺疊式食物盒近年大行其道，皆因耐熱、耐用、容易攜帶，是不少走塑人士之選。消委會是次測試9款可摺合矽膠食物盒和5款摺杯，食物盒樣本售價由$29至$130，容量由600毫升至1公升。摺杯樣本售價由$12至$200不等，當中1款沒有標示容量，餘下4款容量由130毫升至470毫升。

消委會食物盒色素殘留檢測

選購食物盒，色素會否殘留亦是重要一環。消委會將2毫升咖喱汁及2毫升番茄汁分別放入食物盒中加熱及清洗1次，發現咖喱汁色素殘留較少的樣本包括「Ikea」及「Ideale Chef」；番茄汁色素沒有明顯殘留的樣本包括「Ikea」及「EZ Cook」。至於摺合杯方面，消委會將杯裝載90°C熱咖啡2小時及清洗1次後，發現「億世家」有咖啡漬殘留，其餘裝載熱咖啡及提子汁後清洗1次，皆沒有發現有色素殘留。

消委會將2毫升咖喱汁及2毫升番茄汁分別放入食物盒中加熱及清洗1次以測試食物色素殘留。（歐嘉樂攝）

按圖看摺疊矽膠食物盒及杯食物色素殘留，由高至低分排名：

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加熱時需留意標籤資料

消委會提醒，部分產品的上蓋物料，可能採用不同的塑膠設計，不應假設全部都可以放入微波爐，使用前宜細閱標籤資料，以免因不適當使用而導致容器損壞或發生意外。是次測試中，只有「Ikea」及「Ideale Chef」的食物盒上蓋適用於微波爐，適用溫度兩者亦有不同。

並不是每一個食物盒上蓋適用於微波爐，加熱前需細閱標籤資料。（資料圖片）

安全使用矽膠容器7貼士

矽膠容器雖然耐冷耐熱、柔軟且耐用，但選購時也需留意標籤資料，如FDA、LFGB或GB標準的標誌，或適用於接觸食物的標誌，適用的溫度範圍等，而使用上可參考以下的貼士以確保安全使用。

不論是購買或是使用前都需標細閱籤資料。（資料圖片）

按圖看安全使用矽膠容器7貼士：

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走塑生活 如何善用各類可重用的食物盒？

走塑生活看似麻煩，但為環境及自己都可帶來正面影響，記者亦實踐了走塑生活一年多，感覺也沒有太大的麻煩，閒時有姐姐研究我的用具，又有鄰座的食客表示心動想試，餐廳亦樂見消費者自備可重用的食物盒買外賣。不過坊間有各式各樣可重用食物盒，以下是消委會介紹不同種類的食物盒特點，可供參考（請按圖）：