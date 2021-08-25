IKEA｜宜家大埔店開幕限定$99福袋　精選14款食品設食譜屏幕教煮

IKEA大埔店於（8月25日）在大埔超級城正式開業，不過有別以往的IKEA分店，大埔店以規劃及訂購為主，雖然佔地只有5000呎，但收納好物、家居用品及瑞典食品等一樣齊備。今次記者主要走進廚房及食品部，看看有沒有以往大家大愛的IKEA好物。

攝影：余曉彤



迷你分店主打家居設計

IKEA一向都給人空間大且寬躺的感覺，不過大埔店的或者要用「迷你」來形容，皆因佔地只有5000呎，舖位為L字型，主要售賣多款家居收納和實用家品，而舖名「規劃及訂購」亦已示意與別的分店並不一樣。

IKEA大埔店於今日（25日）在大埔超級城正式開業。

IKEA大埔店有咩廚房用品賣？

廚房用品及食品位於舖位最入的位置，由於空間不大，店內出售的廚房用品更是精挑細選，大部分都是一些基本用品如易潔鑊、煮食用具等也可找到，不過烘焙用品、或者其他材質的鍋具如琺瑯鋼、沙律碗、焗爐用具等則未見蹤影。

按圖看店內環境及廚房用品有咩賣：

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瑞典美食齊全 急凍食品餅乾零食飲品任擇

傢俬未必人人需要，但瑞典美食廊內的美食或者你會有興趣！食品區域佔舖內一個角落，亦是最人頭湧湧的地方，大部分IKEA大熱美食如肉丸、蔬菜薯餅、急凍三文魚、調味料等等都齊全，零食飲品亦不缺。大埔街坊難掩內心的興奮，左顧右盼，紛紛表示以後不用到沙田才可以買到IKEA的食品。

食品位置對出有一部大型的輕觸式顯示器，顯示了不同系列的食譜如肉丸系列、甜品、可持續性飲食等，點撃相關的圖片便會出示該食譜的詳細資料，加上右上角更有一個QR Code方便大家將食譜帶回家。

輕觸式顯示器顯示了各種由IKEA食物烹煮而成的食譜。

$99開幕限定套裝 記者推薦14款食品

新店開幕期間會有$99超抵優惠套裝，限量1,500個！搶不了優惠套裝，也可以購買其他美食，記者精選場內14款食品（請按圖看）：

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宜家家居大埔規劃及訂購中心

宜家家居 大埔規劃及訂購中心

營業時間：上午11時至下午9時

地址：新界大埔超級城B區2樓238A號舖



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