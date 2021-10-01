男同事長期口臭　陣味「攻病」聞者要食藥休息　戴口罩揞鼻都冇用

同事之間幾乎是朝夕相對，一旦遇上「難搞」麻煩的同事，隨時變「返工比死更難受」。有網民最近在facebook分享，指其公司1名男同事長期有口臭問題，即使已戴口罩和用枕頭揞鼻，卻仍然無法阻擋該同事的口氣，後來某天甚至出現作嘔作悶和頭痛的病徵，需要食藥才康復。



事主與有口臭問題的男同事使用同一辦公室，後來某天對方行近聊天，事主事後大感不適，放工後更需食藥休息，才慢慢回復精神。（《只因我們天生一對》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主在facebook群組「奴工處」發文，表示他與另一男同事使用相同辦公室，惟對方長期有口臭問題，其後臭氣更「攻」到樓主病倒，放工回家後仍感作嘔作悶，最後要食藥和「昏迷」一整個小時才重拾精神▼▼▼

+ 5

樓主表示自己過去已明示暗示許多解決口臭的方法，包括送香口膠、寫紙仔提醒他保持口氣清新，以及送牙膏、牙刷、漱口水等，可惜對方始終未明白其用意，問題一直延續。

帖文引來網民熱議，不少人建議樓主將問題直接告知同事，以免對方其實有暗病而不自知，「暗示完唔得，就直接講啦，出於關心嘅態度」、「兩邊戴口罩都聞到，佢好強烈下」、「叫佢睇醫生啦，小事真係可以化大架，唔好睇小呢啲訊號」。另外有網民就分享自身類似經歷，「本人多年前也試過，喺巴士碰見前同事就係傾咗一陣，第二日就病咗」、「諗起一個舊同事，個口臭到可以令我聖誕節送牙膏」、「我都有個同事係咁，最後他走去睇醫生，照咗胃原來胃發炎，食咗藥後就好了」。

（fb「奴工處」）

同場加映：女同事外賣杯唔丟發埋霉 用完電話油淋淋 網民：細菌小子坐側邊【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



女同事外賣杯唔丟發埋霉 用完電話油淋淋 網民：細菌小子坐側邊

+ 4

同場加映：口賤男日日改同事花名 叫人「肥妹」拎身材講笑 終被事主還擊KO【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



口賤男日日改同事花名 叫人「肥妹」拎身材講笑 終被事主還擊KO

+ 17

同場加映：女同事除口罩食飯 新男同事1句話激嬲人 補多句令全公司陷尷尬【點擊下圖放大即閱讀內容▼ ▼ ▼】



女同事除口罩食飯 新男同事1句話激嬲人 補多句令全公司陷尷尬

樓主憶述事發經過▼ ▼ ▼

+ 3