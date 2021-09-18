Ho ah！後生同事愛用港式英文覆訊息　打工仔呻廣東話拼音睇死人

【廣東話 / 中英夾雜 / 拼音 / 港式英語】溝通時中英夾雜是香港人的特色，但港式英語亦不時鬧出笑話。有網民在討論區訴苦，指公司的後生同事很喜歡用港式拼音，如「ho ah」、「me dou ok」等，批評他們英文文法錯之餘，還要是中譯英的拼音，令他翻看多遍才明白句子的意思，不禁大呼「真係好難頂」。



有網民在討論區訴苦，指公司的後生同事很喜歡用港式拼音，如「ho ah」、「me dou ok」等，非常難頂。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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有網民在香港討論區，以「同事成日用港式英文拼音，其實佢哋係咪唔識英文？」為題發文，指後生同事經常使用港式拼音傳訊息，「一句完整英文都可以用到港式拼音」，直言跟他們談公事「真係想死」。

他舉出多個例子，批評句子文法不對，加上廣東話拼音，「好難頂」▼▼▼

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樓主指每次收到同事的訊息都需要很長時間理解，「有時一大段睇死我」，又稱寧願他們直接以正式英文打出全文，「其實你係唔識英文定點呀」。

帖文引起網上熱議，有網民表示自己同事都很愛用廣東話拼音打字，特別是後生女同事，「可能覺得（Duc yi di）得意啲」。但有人則解釋一直以來都用廣東話輸入法，「好使好用」，故此變成中英夾雜時就直接將中文都用拼音打出來。

同場加映：同朕Check下！1人1個已被英文取代的廣東話：load唔到個中文字

「同朕Check下！」說話時中英夾雜是香港人的特色，大家都總有幾句港式英文「放喺袋」，不過有時講得順口已忘記了本來的中文說法。有網民在討論區發起1人1個「已經被英文取代的廣東話」，並舉例指如果表達的意思別人未能即時理解，就會說「佢load唔到呀」；當中如用中文「載入」去取代「load」，則會感覺很奇怪。



多個已取代廣東話的英文字▼▼▼

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同場加映：出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅

有網民拋磚引玉列出幾句上年代的廣東話俗語，笑言講得出都有「咁上下人生閱歷」，帖文隨即引起網上共鳴，紛紛列舉更多出賣年齡系列「潮語」，你又識唔識呢？▼▼▼



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除了「潮語」，一講經典IQ題都隨時暴露年齡，呢16個問題你又聽過多少？▼▼▼

16條最尷尬IQ題，你識答多少題？

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面對不懂得的字，很多人都會選擇「有邊讀邊」，但原來這樣做很容易「中伏」，以下就盤點了23個廣東話常見讀錯音的詞語，大家不妨挑戰一下▼▼▼

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）