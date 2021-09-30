台男娶越南妻拒行房3年仲離家出走　官見對話提「激流鎮」判離婚

夫婦婚後長達3年不分房，最後竟離婚收場！台灣黃姓男子2017年娶了一名越籍妻子，惟黃男投訴指夫妻感情欠佳，妻子已3年不願行房，更於去年11月離家出走，完全失去聯絡，他質疑妻子只是想得到台灣居留權才結婚，氣得入稟申請離婚。雖然妻子反駁自己離家出走，是要逼丈夫努力挽留，但法官審視兩人對話時，發現妻子提及「激流鎮」，認為是提及「居留證」問題，判斷她明顯無心經營婚姻，判批准黃男離婚申請。



台男娶越籍妻子後關係原本不錯，但之後關係轉差，3年沒有行房。（示意圖／Getty Images）

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黃男和越南籍老婆於2017年結婚，無生兒育女，妻子已長達3年拒絕行房，雙方無性生活，平日更要分房睡，生活上無任何互動。夫妻最後一次見面已是去年11月的事，之後黃妻突然拿去戶口名薄等資料，沒和丈夫商量就離家出走，拒絕聯絡。

黃男發現妻子離開後，認為妻子只為台灣身份證才和他結婚，氣得入稟申請離婚。事實上黃男是和弟弟於2017年一同到越南娶老婆，兩兄弟和當地一對姊妹結婚，但婚後狀況大不相同，黃弟娶了越南姊妹中的姐姐，過了不久就懷孕，生小孩後沒有多理越南的家事。

黃弟作供指，兄嫂關係原本不錯，但2019年開始各顧各的，很少一起回老家，不知道兩人關係為何生變，由於其妻子是大嫂的姐姐，所以也有叫妻子關心一下對方。黃男弟媳指，妹妹先是在去年中自己搬到1樓睡，之後才離家出走，她都不知道原因，因為她都聯絡不到妹妹。黃男母親稱，新抱嫁來台灣後只見過兩面，見面時只會坐在梳化玩手機，或和越南親人訊像通訊，因為講越南話，她聽不懂在說什麼。

不過黃妻卻道出另一版本，她說丈夫結婚後一直顯得悶悶不樂，是對方沒有行房的意思，自己是覺得夫妻間距離愈來愈遠才想分房睡。她試過各種方式修補感情，沒有作用才離家出走，目的是想刺激丈夫去挽留她。

高雄地院認為，黃男的媽媽、弟弟及弟媳都能證明兩人關係不好，黃妻離家出走後，實際上只住在丈夫住所附近。她還曾經發訊息說「我不要回越南，我只想在這邊工作。如果我跟你離婚我的激流鎮會被政府收回來啦，我要怎麼辦」，其中「激流鎮」應該是居留證。法官認為雙方已無夫婦之實，比起婚姻關係，黃妻更在意自己的工作及居留權，明顯無心經營婚姻及修補關係，判准兩人離婚，仍可上訴。

（綜合）