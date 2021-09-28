女友先斬後奏去男性朋友屋企飲酒兼瞓一晚　連登仔灰心欲分手了事

情侶關係要持久，重點之一在於互相尊重。有連登仔在討論區上發文，指女友直接通知他將會到男性好友家飲酒，而且因為太過疲勞所以會在對方家過夜。連登仔表示已經給予女友多次機會，「所以諗緊今次係咪索性分手算」。網民留言指女友過份，應該要留意自己的身份及行為，同時認為樓主已經「帽事嘅」。



樓主在討論區上發文，指女友通知他將會到男性朋友家中飲酒兼過夜，令他猶豫是否應該分手。（GettyImages）

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樓主「臨床失戀專家」的帖文提到，女友在發文當晚約了1名男性朋友，到對方家中飲酒，「頭先打嚟同我講話佢好攰，會喺佢屋企瞓1晚」。樓主又在留言中補充資料，例如「佢係先斬後奏，去咗先同我講」、「佢話個男仔會瞓廳喎」、「其實之前好多事都已經畀過好多次機會佢了，所以諗緊今次係咪索性分手算了」，更說女友曾經尋找「SP（性伴侶）」。

有網民認為，樓主接到電話時就應該立即提出到男性朋友家接走女友，「而家去接佢啦，仲問」、「仲有時間喺度問，不如嗱嗱臨過去接佢返屋企好過啦」，更表示一男一女共處一室飲酒很可能發生親密行為，「friend嘅都難講，仲要飲酒」、「就咁有嘢做，過一晚都已經難講，仲要飲埋酒」。惟樓主只回應指，「佢話好唔舒服，好頭痛」。

不少網民都表示，女友行為可疑，難免令人認為她會出軌。（GettyImages）

之後的討論亦指出樓主很可能已經「帽事嘅」，「大家都男人，諗下同條仔角色掉轉，你話有無事呀嗱？」、「畀咗好多次機會咪即係明知你唔鍾意但又重複犯錯」，認真地建議樓主分手，甚至有人反諷「瞓一晚啫，諗咁多做咩」。

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（連登討論區）

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