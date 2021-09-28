抽中拉闊音樂會飛卻遇工傷　「前夫」叮囑妻照睇騷：聽朝先接濟我

由林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）合作的商台《拉闊音樂會 風火雷電》昨晚（27日）於亞博館Arena舉行，門票一票難求。商台節目《叱咤903 在晴朗的一天出發》昨晨（27日）亦向聽眾送出2張門票，不過下午卻於facebook專頁發文，指成功抽中門票、打算與妻子一同睇騷的聽眾Jeff竟於中午不幸遇上工傷，導致3隻腳趾骨裂。需要留院的他未能親身觀看表演，但仍千叮萬囑妻子帶同女兒入場，僅要求妻子第二日才到醫院「接濟」他，霸氣舉動令Jeff被一眾粉絲封為「最強前夫」。



港男Jeff抽中《拉闊音樂會 風火雷電》門票後不幸遇工傷，惟他千叮萬囑妻子帶同女兒入場，愛妻之情獲網民激讚。（資料圖片）

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《叱咤903 在晴朗的一天出發》昨晨於節目期間，分別向2名聽眾各送出2張《拉闊音樂會 風火雷電》門票。其中1名獲贈門票的聽眾Jeff表現興奮，原打算放工後與妻子拍拖睇騷，沒料中午工作時卻不幸因工受傷，導致3隻腳趾骨裂，須要留院治理。Jeff的太太與商台職員聯絡時，指昨日出門前1分鐘才收到丈夫受傷的消息，「佢話醫生叫佢唔好妄想可以唔使留院」。

她續指，Jeff雖然無緣入場睇騷，但於電話用盡電源前，交代的並非傷勢，而是堅持要她入場，「佢應該好想去睇，佢叮囑我一定要帶埋個女去，同埋叫我聽日去接濟佢」。帖文表示，太太對Jeff的遭遇表示同情，「並且會遵從『前夫』嘅吩咐，今晚一定會去睇拉闊，聽朝先去接濟佢」。

Jeff的霸氣舉動引來網民熱議，更獲大批粉絲封為「最強前夫」，紛紛對其愛妻之情表示敬佩，「真男人，受傷都掛住叫前妻拎飛同enjoy the show！係愛呀！respect！」、「香港男人真係好愛老婆」、「前夫同mirror 始終有緣無份」、「前夫典範！完美示範用生命去救返頭家」。

Jeff昨晚一度現身「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，解釋叮囑妻子入場欣賞表演的原因。（fb截圖）

至昨晚Jeff亦現身「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，留言感謝慰問他的網民，指已獲告知今晨要接受手術。他又表示，太太即使有飛入場也不算太開心，因無論如何也會有人怪他為了追星而忘記丈夫，「但我想講就係醫院都唔畀探病，咁過咗嚟都叫你走，倒不如去睇咪仲好，唔好浪費咗我一番努力，希望母囡睇得開心就得喇」，愛妻宣言再次獲得一眾「前夫」激讚，「呢個前夫無得頂！前妻前世一定係拯救咗宇宙」。

音樂會一票難求，粉絲特意於場外設專屬打卡位，姜濤媽媽亦有現身撐愛兒！



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