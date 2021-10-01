被封「越南第一美女」點睇都無死角！扮演美人魚有氣質之餘又性感

越南不時都會出現驚為天人的美女！芝芙（Chi Pu，IG：chipupu）在IG上有超過531萬名粉絲，於2009年時參選越南青少年小姐而入行成為模特兒，之後慢慢發展成歌影視三棲藝人，可見大受歡迎。日前她曾經分享自己Cosplay美人魚的照片，性感得來亦都不乏氣質型格，輕鬆Carry，被封為無死角越南第一美女果然有道理！



芝芙（Chi Pu）被封越南第一美女。（IG「chipupu」圖片）

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