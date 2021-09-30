透視裝美女變油站「職員」惹哄動　網民爭相想加油　真相是咁的

馬來西亞網紅「婉婷 Valent」（IG：valent.268）出名樣子甜美而且身材誘人，近月來受到網民熱烈追捧，其IG追蹤人數短短數個月就已經幾乎翻倍，由約25萬急升至逾43萬！原來最近她曾在油站以輕性感的透視裝拍攝短片，片中扮成油站的職員，冧爆笑容令司機心花怒放，網民紛紛表示：「可以幫我入油嗎？」不過，有心水清的網民提到，油站內不應使用手機，婉婷就回應指事前已經與職員溝通，拍攝時已經將手機調校至飛行模式，故可以安全拍攝。



「婉婷 Valent」是馬來西亞網紅，樣子極之甜美！（IG「valent.268」圖片）

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「婉婷 Valent」在油站拍片，扮成是職員為汽車加油，引來網民哄動【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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