Bra Top女神超市跪地打卡照瘋傳　真身原來係呢位逆天選美佳麗

大馬女神「邢益燕」在IG上有38.1萬人追蹤，時常分享生活照及性感照，累積不少忠實粉絲。邢益燕近日在IG上PO出自己逛超商的4張照片，瞬間累積2.1萬名網友朝聖，大讚：「也太美了吧，這樣購物太辣了！」



邢益燕近日在IG發出4張照片，可以看到她穿著低胸黑色背心、牛仔長褲及脫鞋，戴著口罩悠哉逛超商；其中，邢益燕還跪在地上尋找零食，並彎腰打開飲料櫃，無意間展露火辣的身材。

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邢益燕也開玩笑說，她只是化個美麗的妝就走進超商，用人家的場景跟冰箱，擺著假掰的POSE拍下偽自然的生活照，然後買點東西回家，就可以從生活中找到快樂，「生活嘛…都是自己哄自己的」。

網友看完照片紛紛留言，「美爆」、「哪裡的商店？我去那裡等妳」、「太性感了，好美」、「也太美了吧，這樣購物太辣了」、「如果巧遇妳，真的會被電暈流鼻血」。

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