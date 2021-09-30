內地女割雙眼皮開眼角　2個月後整塊眼皮掉落　無法閉眼6年極恐怖

今時今日整容愈見普遍，為了「變靚」，男生女生也不惜對樣貌或身體動刀。1名內地女子到美容院接受割雙眼皮及開眼角手術，沒料手術2個月後左眼開始感到痕癢及掉血塊，其後整塊眼瞼（眼皮）竟然掉落，導致無法正常閉上眼睛長達6年，非常痛苦。女子近日在家人鼓勵下到整形醫院求醫，才發現當初的整容手術錯誤切除了其瞼板及睫毛，幸好醫生利用耳後皮膚順利為她重建眼瞼，令她得以重拾自信。



1名內地女子接受割雙眼皮及開眼角手術後，被錯誤切去整塊眼瞼，導致眼睛無法正常閉上及畏光長達6年。（《都市現場》圖片）

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內地傳媒報道，1名居於陝西的女子24歲時於當地一美容院接受割雙眼皮及開眼角手術，沒料一次開刀竟帶來長達6年的痛苦。女子完成手術後1個月，便發覺左眼眼瞼出現痕癢及掉血塊等症狀，至2、3個月後整塊眼瞼竟然掉落，自此眼睛無法正常閉上，「沒有眼瞼了，眼角的肉也翻出來，從那天開始每天就是流眼淚，刺痛不能見陽光，不能睡覺，感覺每天都活得很痛苦」。

女子完成手術後1個月，發覺左眼眼瞼出現痕癢及掉血塊等症狀，至2、3個月後整塊眼瞼竟然掉落。（《都市現場》圖片）

手術失誤對女子造成的影響非常大，她指當時左眼無法閉合，眼白露出，猶如無時無刻也在瞪人，甚至會把小孩嚇倒。因此她每次出門也要「偽裝」才敢見人，而這痛苦的生活已長達6年，「我每天通過化妝來隱藏自己，或者頭髮留得很長來遮住我的眼睛，戴帽子、眼鏡這些來掩飾自己受過的傷」。

至今年開始，女子發現左眼流淚及刺痛的情況比過往更嚴重，擔心眼球受到影響，遂在家人的鼓勵下到整形醫院求醫。西安國際醫學中心整形醫院整形外科主任王愛武為女子檢查後，指出6年前的手術把其左眼瞼板及睫毛錯誤切掉，而且右眼亦有提肌損傷，導致2隻眼睛都「做壞了」。

為了令女子的左眼得以正常閉上以恢復正常功能，醫生決定利用她的耳後皮膚重建左側眼瞼，並修復右眼的肌肉損傷。（《都市現場》圖片）

王愛武指出，女子須再次接受手術，令左眼得以正常閉上以恢復正常功能及保護，並決定利用女子的耳後皮膚重建左側眼瞼，並修復右眼的肌肉損傷。幸好手術順利，女子相隔6年後終能再次閉上左眼，找回了失落的自信。她事後直言，願意分享慘痛經歷只為告誡一眾愛美的人，整形涉及風險，接受任何手術或療程前也要謹慎考慮。

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