女生拍拖前曾割雙眼皮　男友睇舊相知道　質疑整容嬲爆走人

割雙眼皮到底是否很大件事？有女生近日於討論區發文表示，她數年前未曾割雙眼皮，當時還未與現任男友拍拖，至近日男友翻看其中學時期的照片，發現她的樣子稍有不同，得悉她曾割雙眼皮後黑面兼「嬲爆爆咁走」。樓主覺得很委屈，認為割雙眼皮不是什麼大不了的事，質疑男友太保守。



有網民近日於討論區發文表示，其男友得悉她以前曾割雙眼皮後，黑面兼「嬲爆爆咁走」。（《女神降臨》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女生近日於香港討論區以「男朋友知道我整過容之後嬲咗我...」為題發文，指數年前未與現任男友拍拖時割了雙眼皮，她覺得不是什麼大事，拍拖後一直都沒有說出來。近日男友翻看她中學時期的照片，發現她的樣子有點不同，她才笑笑口地回答因割了雙眼皮。

怎料男友知識後到後黑面，兩人吵起來，男友質問：「呢啲都叫小事？」更「嬲爆爆咁走」，該女生覺得很委屈，不解男友為何這麼大反應，指出現今不少人都會注射Botox（肉毒桿菌素）及整容，質疑男友太保守。

帖文引起網民熱議，不少網民留言認同其男友太保守，指「割雙眼皮根本不算整容」，不過亦有網民站在男友角度，認為男友是擔心開了頭，女友會繼續整容，「割雙眼皮係第一步，佢唔係嬲，係驚」。

+ 2

同場加映：醜小鴨變天鵝！台女大曬成長「整容」史 網民：也差太遠了吧！



醜小鴨變天鵝！台女大曬成長「整容」史 網民：也差太遠了吧！

+ 11

同場加映：高峰期330磅！36歲中女勁減170磅變美女 肚皮鬆馳皮膚留印記



高峰期330磅！36歲中女勁減170磅變美女 肚皮鬆馳皮膚留印記

+ 2

同場加映：【附餐單】女生勁減33磅腰腿歸位變勁索 記住6個飲食秘訣你都得



【附餐單】女生勁減33磅腰腿歸位變勁索 記住6個飲食秘訣你都得