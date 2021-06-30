內地男紋眉揀最平88元套餐　埋單先知逐條計　被索5000元嬲爆投訴

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-30 15:16

購買物品或接受服務前最重要是弄清楚收費！內地1名男子到美容院剪髮時，獲店員推薦嘗試紋眉，他選了價錢最低的88元套餐，惟完成後卻被索5000元（人民幣，下同）。店員其後解釋，指紋眉費用是「逐條計」，88元是每條眉毛的價錢，但事主卻指店員未有解釋清楚，雙方各執一詞，最終事主向政府部門投訴，經調查後涉事美容院被當局強制停業整頓。

杭州有男子於美容院剪髮時順道光顧紋眉服務，沒料付款時才知道收費是逐條計算，令他大感不滿。（搜狐圖片）

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居於杭州的鄭姓男子上周二（22日）到當地1美容院剪頭髮，其間店員指他「眉心雜亂，需要修一下」，他以為對方提供免費服務逐點頭答應，沒料卻墮進消費陷阱，「我以為是免費的，想着修就修吧」。

鄭男指，美容院經理為他簡單修剪其中一邊眉毛，拿出鏡子讓他觀看對比效果，同時推介他接受付費的紋眉項目，並表示可提供88元、128元或168元的套餐，他遂選了最便宜的88元套餐。

美容院經理推介鄭男他接受付費的紋眉項目，表示可提供88元、128元或168元的套餐，他遂選了最便宜的88元套餐。（搜狐圖片）

完成紋眉後，鄭男付款時才看到天價帳單，原來88元是1條眉毛的價錢，他兩邊共紋53條眉毛，故費用共為5000元（約6008港元）。即使店方其後提供折扣，他也要繳付4664元（約5605港元）。

鄭男認為店方收費不合理，指美容院經理於紋眉前曾稱「88元一根」的說話，他以為對方所指的是每邊眉毛收費88元，當時還特意問「兩邊眉毛加起來是不是176元」，惟對方並無正面回答。鄭男事後又投訴紋眉的效果，稱完成後兩邊眉毛不對稱，而且「又粗又黑，還有高有低」。

即使店方提供折扣，鄭男最終也要繳付4664元（約5605港元）。（搜狐圖片）

雙方就紋眉服務的收費各執一詞，美容院的店長現身解釋，指鄭男接受的服務並非一般紋眉，而是「仿真眉」，又稱介紹時已跟鄭男交代清楚價錢，並有錄音為證。

鄭男不滿店方說法，怒極向官方部門杭州未來科技城市場監管所投訴。監管所接報後派員到美容院實地了解，指有消費者在該店未明碼標價的情況下消費4664元，決定就收費問題立案調查，並責成涉事美容院停業整頓。

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