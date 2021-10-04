佛教徒媽媽堅持不殺生 屋企現曱甴只驅趕　阿女崩潰：整死要我唸經

各種宗教也有獨特的規矩或戒律，非信徒或許未必明白當中意義。有港媽早前發文，指母親為虔誠佛教徒，堅持「不殺生不造孽」。早前媽媽告訴她，家中出現曱甴，惟因信仰關係沒有殺死，直至她在家吸塵才在梳化下發現，即使撲殺後也擔心曱甴早已產卵，不禁大嘆：「有時啲佛教徒有呢個諗法真係好多餘。」



有網民指媽媽為虔誠佛教徒，堅持「不殺生不造孽」，沒想到連家中發現曱甴也沒有即時殺死。（《七救星》節目截圖）

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該名港媽於親子王國討論區以「家有佛教徒」為題發文，指媽媽早已皈依佛教，一直堅持「不殺生不造孽」的原則。早前媽媽告訴她，家中出現小強（曱甴），惟因信仰問題而沒有殺掉，令她非常震驚，「我即刻：『吓？屋企咁多年無甲甴，見到唔殺，一晚咁長，都唔知有無產卵？』」。

樓主指，媽媽起初形容小強「好細隻」，沒料移開梳化吸塵時才驚見大甲甴，只好立即撲殺，「屋企只有我和小朋友，硬着頭皮都要去做」，幸好小強反應遲鈍，「好似唔識逃走，好快俾我KO咗」。

樓主指媽媽明知甲甴是害蟲，不應堅持放生，又指若媽媽得知她殺死甲甴，會要求她「唸經送佢走」。（《怪談》節目截圖）

她不禁大呻，媽媽明知甲甴是害蟲，不應堅持放生，又指若媽媽得知她殺死甲甴，會要求她「唸經送佢走」，直言「我無宗教聽到真係反白眼，有時啲佛教徒有呢個諗法真係好多餘」。

帖文引來網民討論，指遵守宗教規定與日常生活應取得平衡，「不做好清潔，卻留害蟲，係不殺生定孽隨身？唔明」、「雖然信佛，但我見到小強真係做唔出放生」、「其實行一步路已經踩死無數生物，每天冲涼洗頭拖地都殺死好多微生物，唔殺生只係自欺欺人」、「動物植物都有生命，咁即係唔係唔殺生，係選擇性殺生」。

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