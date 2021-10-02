老中女同事經常喝罵餐廳侍應　仲自言自語爆粗　港男：少接近為妙

做人最緊要當然是人品！不過有網民在討論區上分享，指有女性同事兼朋友經常在餐廳對侍應呼呼喝喝，甚至會自言自語說粗口發泄，令他自己都覺得無面。樓主最後表示，未來會與她保持距離，「少接近為妙」。



有網民表示，女性好友經常都在餐廳喝罵侍應。（《愛回家》劇照）

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樓主在香港討論區上以「女性朋友嘅人品」為題發文，指他的1名女性同事「鍾意喺餐廳鬧啲侍應姨姨」，即使只是被人不小心撞到亦會「係咁鬧」，「之後食飯仲自言自語講粗口發泄」。

他指女性同事試過批評奶茶的奶不夠，又會說「唔夠熱要換」，更試過食物差不多吃完的時候要求添汁，「姨姨真係畀1碗汁佢」。不過最嚴重的1次是，當侍應姐姐看到她只吃剩1啖飯就想收走碗碟時，竟被同事破口大鬧，「喂！有冇搞錯呀，未食完㗎！你收咩呀，黐線」，當下令樓主「自己都覺得無面」。

樓主直言與女性朋友同枱食飯令他感到無面。圖為示意圖。（資料圖片／路透社）

樓主直言同事「都老中女1名，個樣好殘」，不過自己不看外表只看人品，「我諗我應該冇睇錯呢條女，少接近為妙」。他在留言中提到，侍應是基層工作，「應該尊重人，唔係咁樣對人」，又說最初只以為是她心情不好，但多吃飯幾次之後就明白與心情無關，「有次我埋單，佢突然質問阿姐點解呢到加3蚊，嗰到加5蚊」，但原因十分簡單只是凍飲及轉出前一丁，「又唔係佢畀，係我請」，「真係想一拳質埋去」。

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