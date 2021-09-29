老同事狂踩MIRROR　知老闆娘係鏡粉即轉口風　指住Edan話欣賞姜濤

【MIRROR／姜濤／呂爵安／姜糖】男團Mirror在港人氣爆燈，獲不同年齡層的鏡粉大力支持，但人紅是非多，有鏡粉網民早前就發文分享，指公司1名老臣子同事經常在辦公室批評MIRROR，形容12子「鬼五馬六」並且低檔次，不及其年代的藝人，又要求她把海報撕下。不過，當老臣子知道老闆娘亦是鏡粉時，立即大轉口風，突然大讚MIRROR及聲稱欣賞姜濤，但當時卻指着海報上的Edan（呂爵安），當場出醜。事件令樓主對老臣子見風使舵的功力大吃一驚，「原來1個人為求喺公司生存，真係可以變臉變得好快」。



有網民發文分享，指公司1名資深老同事本來經常批評Mirror，直斥12子「油頭粉面」，但後來得知老闆娘也是鏡粉後，卻忽然「愛上」Mirror。（資料圖片）

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樓主在facebook專頁「辦公室日報」發文表示自己是鏡粉，但未曾試過為了應援偶像而請假，追星同時卻不會影響工作，只會在辦公桌擺放Mirror相關物品，並且貼了海報。然而，公司1名老臣子同事卻經常到樓主的位置打量，又對MIRROR冷嘲熱諷，例如說「而家啲明星咁嘅？鬼五馬六，同以前比真係差得遠」、「一個二個油頭粉面」、「呢啲咁嘅樣一個招牌跌落嚟砸死幾個啦！」，甚至指MIRROR付錢請人假裝粉絲。

該名資深同事多次要求樓主撕下海報和收起所有MIRROR的物品，終讓樓主忍無可忍發火「反擊」，指其他同事也有張貼不同海報，或枱面擺滿玩具，質疑對方搞針對，未料竟被該同事再批評她沒有禮貌，形容「話咩偶像就吸咩人」，指出因為自己認不得MIRROR，而其他同事的海報內容他統統認識，故才有「差別待遇」。

然而好戲在後頭，樓主稱直至近期某天，老闆娘本來打算找該名老臣子談公事，但看到樓主的座位時驚訝地問：「妳鍾意MIRROR咩？」，惟資深同事搶先回答去貶低MIRROR，沒料到老闆娘原來都是鏡粉▼▼▼

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見證着老臣子同事在得知老闆娘是鏡粉後忽然愛上MIRROR，自稱欣賞姜濤卻指住另一成員Edan，樓主不禁恥笑，又驚歎對方阿諛奉承的程度，而且自從經過此事，該同事便再沒有走到樓主座位冷嘲熱諷。

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