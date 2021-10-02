第二期消費券優惠│OK便利店$20現金券、新地商場、AEON、時代廣場

【5000元消費券／政府電子消費券／商場網店優惠抽獎／八達通／OK便利店circle k／時代廣場Times Square／一田／iPhone 13／AEON／圓方】政府$5000電子消費券計劃第二期3000元（以八達通領取第二期則2000元）10月1日起派發，不少商場、網店再推出消費券優惠、大抽獎吸客，包括OK便利店、時代廣場、AEON、友和YOHO等。以下一文盤點全港各大商場、網店消費券優惠，看看哪款合心水。



先看八達通、Alipay HK支付寶香港、WeChat Pay HK微信支付香港、Tap & Go拍住賞領取消費券方法、使用期限和適用範圍▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

1）信和屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場200%消費回贈



（機構提供圖片）

活動日期：2021年9月27日至2022年1月2日

活動內容： S⁺ REWARDS會員於2間不同商戶以電子貨幣消費合共滿1000元或5000元，並即日於商場禮賓處或客戶服務中心成功完成點數及抽獎登記後，即可賺取1張電子抽獎券。

於星期六、日及公眾假期，S⁺ REWARDS會員到以上商場內的遊戲攤位抽獎，有機會獲得200%消費回贈、音樂頒獎禮門票兩張等。

2）屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場 - 八達通消費換50元現金券



活動日期：2021年10月1日至11月14日

活動內容：顧客於指定商場以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記消費即可換領50元S現金券或指定商戶現金券，共送出6萬份總值120萬元獎賞。

3）友和YOHO搶iPhone 13 mini 、iPhone 13最平5010元



友和YOHO搶iPhone 13 mini 、iPhone 13最平5010元（友和YOHO）

活動日期：2021年10月1日至2021年10月10日

活動內容：10月1日至10月9日，友和YOHO每天有不同主題閃購優惠，凌晨12時開始，而10月10日會有壓軸閃購，設有5個主題於5個時段開搶。

即睇各日閃購產品▼▼▼

另外，iPhone 13 mini 及 iPhone 13 分別會於10月1 日及10日開搶，最便宜只需5010元。根據蘋果Apple官網，iPhone 13 mini售價5999元起，iPhone 13 則6799元起。

4）荷里活廣場換200元優惠券



活動日期：10月1日至12月27日（逢星期五、六、日及公眾假期）

活動內容：活動期間逢星期五、六、日及公眾假期，顧客憑即日電子貨幣消費滿1200元或VIC會員憑120 VIC積分，即可換領總值200元優惠券，包括「HK$50 指定商戶購物優惠券」3張及「HK$50指定商戶美食優惠券」1張。每日名額有限，先到先得，換完即止。

兌換獎賞時間：下午1時至晚上9時（或至換完即止）

兌換獎賞地點：荷里活廣場一樓換領處（近馬莎百貨）或一樓客戶服務中心

5）AEON 用AlipayHK、WeChat Pay HK額外最多110元獎賞



「均一價」最平30元任揀3件活動日期：10月1日至14日

活動內容：日用品、煮食用品及衣物以30元、70元、100元或300元「均一價」發售。

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床褥4折發售、電動跑步機半價活動日期：10月1日至27日

活動內容：精選家電、寢室床品及大型家具有激安優惠，人氣之選SINOMAX床褥以低至4折價錢發售，睡康寧、金美夢及雅蘭床褥低至半價起。

AlipayHK、WeChat Pay HK額外最多110元獎賞活動日期：10月1日至31日（星期三除外）

活動內容：Alipay HK 用戶，可以選擇領取AEON 10元／100元現金券一張，總值110元，購物滿指定消費額即可使用。WeChat Pay HK 用戶，可以選擇領取AEON 10元現金券一張，購物滿指定消費額即可使用。

優惠券數量有限，先到先得，送完即止。

銅鑼灣時代廣場換50元優惠券



活動日期：2021年10月1日至10月24日

活動內容：於時代廣場商戶即日以電子消費滿指定金額（最多可累積3張不同商戶單據，其中一張須為指定食肆商戶單據），並登記成為「Happy Rewards會員」，即可換領50元美食優惠券或KITKAT®️ 高級系列Chocolatory®️。

消費金額：

滿1000元至1,999.9元：可換領KITKAT®️高級系列Chocolatory®️兩條

滿2000元或以上：可換領50元美食優惠券乙張

換領優惠券地點：時代廣場5樓換領專櫃

換領優惠券時間：中午12時至晚上10時

新鴻基沙田新城市廣場換一田、萬寧等現金券



活動日期：2021年10月1日至11月30日

活動內容：場內消費滿3000元，可獲600元商戶購物消費券；消費滿8000元，可獲800元商戶購物消費券。消費滿20,000元，可獲1200元包括一田超市、萬寧現金券及Movie Town電影門券。

沙田新城市廣場推出消費券優惠（沙田新城市廣場提供）

WeChat Pay HK、八達通、Alipay HK、Tap & Go消費賞活動日期：即日至12月31日

活動內容：透過Wechat Pay HK 消費300元，可獲20元商場餐飲現金券；消費滿800元可獲50元美妝或運動商戶商戶現金券。透過八達通在餐飲商戶消費滿600元，可獲30元新地商場電子禮券。使用八達通、拍住賞、Alipay HK消費滿1000元，可獲50元美妝或運動服飾禮券。

沙田新城市廣場推出消費券優惠（沙田新城市廣場提供）

ELEMENTS圓方



活動日期：即日至2021年11月18日

活動內容：於場內以指定電子貨幣消費滿港幣2000元，可獲總值港幣2000元獎賞；消費滿28,000元，可獲總值8800元ELEMENTS圓方、商戶電子禮券及電影禮券。

另外，即日起至10月31日，於指定類別商戶消費滿2000元，可額外獲贈價值200元護膚禮遇；於10月1日至3日，ELEMENTS 圓方場內會設快閃獎賞，於指定類別商戶消費滿2000元，可額外獲價值合共700元獎賞，總值港幣2700元獎賞。

各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間商戶，包括BALENCIAGA、Chloé、FENDI、TORY BURCH及VALENTINO等。

黃埔天地換現金券



黃埔天地推出消費優惠（黃埔天地提供）

活動日期：2021年10月1日至11月7日（逢星期六、日及公眾假期／或至換完即止）

活動內容：於黃埔天地指定商舖以支付寶香港 AlipayHK、八達通、WeChat Pay HK或Tap & Go消費滿指定金額（消費滿300元獲贈50元指定商戶現金券；消費滿 600元獲贈150元指定商戶現金券；消費滿1000元獲贈300元指定商戶現金券），憑最多兩張不同商舖上述電子貨幣即日交易紀錄頁面及對應商戶同日機印發票，即可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

現金券換領時間：下午1時至晚上10時（或換完即止）

現金券換領地點：黃埔天地時尚坊MTR層換領處

荃灣廣場換商場贈券



活動日期：2021年10月1日至11月14日

活動內容：荃灣廣場10月1日起推出「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，有機會獲得高達2100元商場贈券及五倍The Point會員積分。

荃灣廣場推出消費券優惠（荃灣廣場提供）

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

新達廣場換100元優惠券



活動日期：2021年10月1日至11月28日（逢星期六、日及公眾假期）

活動內容：消費滿指定金額可獲100元優惠券。

換領時間：早上10時至晚上10時

換領地點：新達廣場一樓顧客服務中心

新地東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、life@KCC、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場100%回贈消費賞



新地商場推出消費券優惠（新地提供）

活動日期：2021年10月1日起（至換完即止）

活動內容：12商場合共派出5000萬會員積分及逾百萬贈券，第二期電子消費券發放首日（10月1日）推出單日限定100%回贈消費賞，買滿1000元即送總值1000元商場／商戶禮券組合。

詳情如下：

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換領時間：下午1時至晚上10時

換領地點：各參與商場顧客服務中心或禮品換領處

將軍澳中心換商場贈券



活動日期：10月1日起

活動內容：將軍澳中心推出「消費券即用即賞」，The Point by SHKP 會員於指定商戶即日以電子貨幣累積消費滿2000元，可獲贈400元商場贈券；消費滿4000元，可獲贈800元商場贈券。另推出「堂食外賣加倍賞」及「消費賞上賞」，詳情如下：

OK便利店用八通達領消費券送20元現金券



活動日期：2021年10月1日至10月7日

活動內容：首次於OK便利店以八達通成功領取第二期消費券，額外獲贈總值20元OK現金券。

領取方法及現金券使用期限：

1）當OK齊齊印會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張5元電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。

2）非會員於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張5元現金券於收據上。

3）每張八達通只限換取一次。

4）現金券必須於2021年10月31日前，淨消費滿20元時使用

Trip.com 激賞五折酒店、「買1送1」優惠券、iPhone13及海洋公園門票



活動日期：10月1日至10月10日

活動內容：用戶在Trip.com活動頁面預訂相關精選酒店，可享受酒店1晚套票五折優惠、酒店Staycation七至七五折外，10月1日上午10時參與以下活動更有機會贏取Trip.com送出的「買1送1」優惠券、粉紅色iPhone13及海洋公園門票等獎品（每位用戶僅有1次得獎機會）：

參與一晚套票五折優惠的酒店還包括：四季酒店、瑰麗酒店、美利酒店、柏寧酒店、康得思酒店、朗廷酒店、六國酒店、富豪香港酒店、金域假日酒店、海景嘉福洲際酒店、馬哥孛羅香港酒店、九龍東如心酒店、逸東酒店、麗豪酒店、帝苑酒店、灣景國際、帝樂文娜公館、港青酒店等。

港鐵換20元電子優惠券



港鐵MTR Mobile推出消費券優惠（MTR Mobile）

活動日期：2021年10月1日至10月31日

活動內容：MTR Mobile登記用戶到指定車站商店以電子貨幣單一消費滿80元，然後上載消費單據到「自助賺分」，成功登記除了有3倍積分，還可以獲得兩張10元電子優惠券。每人限領1次，名額有限，送完即止。