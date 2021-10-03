坐飛機赴美後與妻同確診Delta　開Po講康復過程：輕症仍痛不欲生

新冠肺炎疫情仍未完結，Delta變種病毒更一直在各地肆虐！近日有曾感染Delta變種病毒康復者在討論區上發文分享自己的感染經過、康復過程及康復後的感覺，指病發時會不斷發燒退燒、咳嗽需要整個月才會斷尾、康復足足瘦了10磅等等。樓主形容患病期間痛不欲生，惟自己只屬輕症，引來一眾網民「追po」關注。



樓主數個月前乘坐飛機前往美國，到達目的地之後確診新冠肺炎Delta變種病毒。（Unsplash）

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網民「斯克蘭頓」在連登討論區上發文，分享自己曾經感染新冠肺炎Delta變種病毒的經過。他提到自己是80後，約3個月前突然需要乘坐飛機前往美國，最初劃位時看到飛機「都幾吉下」，但登機後卻發現飛機近乎滿載，「然後側邊坐住2個唔戴口罩嘅印度女人，後面有1個唔戴口罩嘅伊朗男人」，即使空姐一路也提醒乘客戴口罩，「但一走立即除」。

樓主說當時他在機上已經戴上2層口罩、面罩及手套，14小時的航程他本來已經跳過2餐，「但第3餐我實在太肚餓忍唔住食」。他最後與同機的老婆一同確診，相信自己的感染源頭是同機乘客，「我一開始都懷疑，但我出發前10日，我哋基本上喺屋企無出過街」，認為在上機前已經感染的可能性較低。

他指自己上機前未有接種疫苗，到達美國後更在未正式確診前前往接種第1針疫苗。他又提到病發的感覺絕非只如傷風感冒，「發燒、退燒、發冷、頭痛、咳嗽，之後再發燒、退燒、發冷……無限Loop咗接近10日」，晚上不能安睡，「瞓下醒下」，飲食上亦「完全無胃口食嘢，康復後瘦咗超過10磅」，「總之感覺真係非常之差，無藥醫要自己隔離靠免疫力好返，我仲要屬於輕症」。

樓主雖然只屬輕症，但患病至康復的過程一樣痛苦。（GettyImages）

他直言確診期間痛不欲生，獲美國政府安排免費到酒店隔離，每晚凌晨3至4時會有人員敲門，「確保我未死」，「因為夜晚瞓覺係個人最虛嘅時候」，更有數次以為自己會「瞓瞓下過咗身」。

樓主說整個康復過程約需15天，但要連咳嗽都完全停止則需要約1個月。不過他提到自己與老婆同步康復，「都康復得好好，真係同感染前無分別」，暫時仍然未有發現後遺症，「而家跑步同感覺前無咩分別」。

最後樓主說，他患病時媽媽日日都會傷心流淚，但卻愛莫能助，「我老婆都唔夠膽同屋企人講」，因為老婆身體一向較差，「嗰陣時我擔心佢多過擔心自己」，幸好他們2人都「大步欖過」。

（連登討論區）

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