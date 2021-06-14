台網民熱議最快飛美國打疫苗方法　最狂攻略17日搞掂5萬台幣有找

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-14 12:30

台灣疫情嚴峻，疫苗供給也相當吃緊，最近更引發一連串「特權疫苗」爭議，讓不少人都害怕自己打不到。

日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他最近一直想著要去美國打疫苗，經過一番研究終於找到迅速解決方案，而且坐經濟艙不到5萬元（台幣，下同），讓他直呼這是「耗時最短的美國嬌生疫苗旅行！」。

直接機場打疫苗後返台 計埋自主隔離都係17日（點圖睇睇該網友提出嘅詳細攻略）👇👇👇

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PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應，「真的是疫苗難民」、「有錢有閒的話，當然是能越快打疫苗越好」、「這是都沒發生副作用為前提吧」、「至少買商務艙吧，還比較安全」、「以台灣的防疫保單來說，出國都是不賠的」、「機上跑來跑去風險不見得小」、「其實飛機搭越久，風險越高」。

不過也有不少網友認為這樣很划算，「這樣感覺很穩」、「4萬打可以出國的疫苗，划算」、「4萬還省17天，很划算」、「這樣算一算真的滿划算的，打了國產又不知道以後能不能出國，舶來品又不知道什麼時候來」、「4萬8有找的JJ（嬌生）之旅」、「其實還滿便宜的」。

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