台網驚現高薪筍工「載空姐上下班」　過來人揭黑幕：未必係去機場

許多人是透過求職網站，搜尋自己喜歡的職缺條件和待遇，寄出履歷表後等待面試通知，但有些職業可能聽都沒聽過。



有一名網友在臉書看到了有公司在徵「司機職缺」，仔細一看工作內容竟然是「接送空姐上下班」，而且月薪有4-8萬（台幣，下同），馬上引起網友關注。

有網友話做過 真正工作竟然係……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他最近看到了一個職缺，是在應徵司機，條件寫著「年滿18歲、有汽車駕照、良民證」，工作內容是接送空姐上下班，上班時間自由安排，公司會提供5年內新車，月入4-8萬，他直呼「有這種事，找工作的快去應徵」。

此文一出馬上引起網友熱議，「一定很香」、「好可惜，這麼好的機會都不是我的」、「應徵了」、「一看就是防疫所司機」、「感覺時間不固定，沒啥休息時間」、「現在做這工作充滿風險，難怪薪水高」、「我要報名，薪水少一半也沒關係」。

但也有很多內行人提醒，「上下班地點也許不是機場……」、「還是其實是馬伕，俗稱三七啦」、「空姐都有公司指定的遊覽車」、「很多都是租賃車私接短趟的，抓到罰10萬」、「這種我做過，根本是馬伕，專門接送小姐」。

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另外，招聘告示中還列出8項要求，包括有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮 ▼ ▼ ▼：



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】