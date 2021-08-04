AKB48「底層成員」時薪僅1000日元　轉行逆襲驚變年收數千萬円CEO

每次某某藝人的天價代言費曝光，或是看到他們入手高級豪宅，「藝人真好賺」的想法也就跟著浮現腦海嗎？但是，紅起來的還是少數，很多在演藝圈奮鬥的藝人們，收入真的不如外界所想的那麼可觀呀！在日本，原先是AKB48旗下分支團體的成員的梅澤愛優香，選擇放下星夢轉戰拉麵界，成為年收千萬的「拉麵女王」呢！



偶像時薪只有257元

一開始是女偶像的梅澤愛優香，她隸屬於AKB48旗下分支團體打工AKB（バイトAKB），雖然會有一定的工作機會，但是收入要與團員均分，她們又不是大紅的團體，所以平均下來，所領到的時薪約1000日幣，比現在日東京打工族基本時薪1050日幣還少，後來，團體也在半年後解散，當時19歲的她索性卸下偶像身分。

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21歲開自己拉麵店

成為偶像之前，梅澤愛優香本來就對拉麵情有獨鍾，在結束表演工作時，回家也是在練習怎麼煮拉麵，失業期間，她開始鑽研要如何煮出更好吃的拉麵，甚至吃了超過300間店，研究其他店家的經營模式，才成功的研發出自己滿意的料理，21歲便在老家神奈川開了第一間拉麵店，隔年轉戰東京開分店、2年後再開第三家分店，收入更是高達3000至5000萬日幣不等，還被封為「拉麵女王」呢～

拉麵女王惹人眼紅

梅澤愛優香成功的經驗，卻也遭外界眼紅，認為她能開店都是後面有金援，為此她就無奈解釋，開第一家店的330萬日幣，都是自己省吃儉用，努力存下來的錢。

不後悔放棄當偶像

雖然現在成為了4家拉麵店CEO，梅澤愛優香還是保持一樣工作內容，負責點餐、煮拉麵，甚至早上4-7點還會親自備料，營業時間也會到不同間分店坐鎮，「對我來說，此刻讓我最開心的事情就是煮美味、讓人們吃下會微笑的拉麵，就覺得是我最快樂的事情。」有人問她說，有後悔過不當偶像嗎？梅澤愛優香坦言，剛離開AKB48的時候，真的有些後悔，可是後來投入拉麵界後，也認知到這就是自己的熱情所在。

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