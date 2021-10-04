擬消費券買健身器材家中做gym被斥嘥錢　人妻質疑老公有邪惡陰謀

第二期電子消費券上周五（10月1日）正式發放，市民再次收到購物或吃喝玩樂的「彈藥」。有人妻近日就於討論區發文，指有意使用消費券購買健身器材在家「做gym」，惟遭老公批評「嘥錢」，更堅持要到健身室才有意思。不過醒目的人妻卻看破老公的陰謀，直指他堅持到健身室明顯是另有目的，「結婚咁多年仲唔知你咩料咩」。



有人妻發文指打算以消費券購買健身器材，惟遭老公批評「嘥錢」。（《十二金鴨》電影劇照）

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該名人妻早前於香港討論區發文，表示有意利用新一期消費券購買健身器材放於家中，方便在家運動，例如輕便的「阻力帶」。沒料丈夫聞言即「落閘」，批評她「嘥錢」，指家中地方淺窄，「放唔到幾多器材」，又認為「做gym唔去gym room冇意思」，反建議「買部按摩椅算」。

人妻則反駁指，現時的家用健身器材方便使用及收藏，「都唔算好大部啫，有啲仲係摺疊式，你放得落張按摩椅放唔落部摺疊跑步機咩？」。她仔細再想，直言丈夫堅持到健身室或是一時興起，「我睇佢都係3分鐘熱度」，更認為對方其實另有目的，「想去gym room𥄫女就𥄫女啦，咁多廢話，結婚咁多年仲唔知你咩料咩！」

人妻質疑丈夫堅持到健身室另有企圖，認為對方只為「𥄫女」。（《十二金鴨》電影劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認同丈夫，指即使買了健身器材也不代表會努力鍛煉，「我又認同你老公喎，唔出去做係無呢個恆心㗎」、「當唔玩的時候，會變成固體垃圾，妳老公説得對」、「我年初買咗摺疊式跑步機，用多過10次，但一定無20次，到𠵱家得個擺字」、「好多人買完放屋企都係當裝飾品，愈就手就愈唔會玩」。

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