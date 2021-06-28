肥妹的終極逆襲！3年時間瘦身變健身KOL　Model級身材吸120萬粉絲

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-28 23:00

索爆健美KOL前身竟然是一名肥妹仔！越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh，IG：lebong95）在6、7年前還就讀大學時，一旦心情不好就會暴飲暴食，結果體重攀升至63公斤（約139磅），令身材走樣。大學畢業後她突然覺得自己肥得像1個球，於是決定運動瘦身，成功減肥至只有約50公斤（約110磅）。不過運動愈做愈上癮的她，慢慢更成為了健身界KOL，在社交體媒上大曬健美身材，勁吸超過120萬名粉絲。

越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh）是健身KOL，不過令人意想不到的是，原來她之前也是1名肥妹仔！（網上圖片）

宣安曾瘦身成功後經常大曬身材【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

+ 9 + 9 + 9

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

宣安曾經穿上越南傳統服飾奥黛拍照【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

+ 3 + 3 + 3

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：女人愛美是天性，惟接受任何美容服務前均應注意潛在風險，有台女早前就分享減肥經歷，稱憑着飲食控制、運動及意志力，最終成功減去170磅▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

同場加映：微博女生半年大減33磅，網上分享飲食餐單6大注意位▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：90後越南第一美女讀高中已經選美！ 超級女神氣質勁吸800萬粉絲 【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

90後越南第一美女讀高中已經選美！ 超級女神氣質勁吸800萬粉絲（IG「chipupu」圖片／香港01製圖）

+ 14 + 14 + 14

同場加映：越南學生網紅穿奧黛天使面孔超純潔 打卡曬好身材勁吸晴【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】