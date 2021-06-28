肥妹的終極逆襲！3年時間瘦身變健身KOL　Model級身材吸120萬粉絲

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索爆健美KOL前身竟然是一名肥妹仔！越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh，IG：lebong95）在6、7年前還就讀大學時，一旦心情不好就會暴飲暴食，結果體重攀升至63公斤（約139磅），令身材走樣。大學畢業後她突然覺得自己肥得像1個球，於是決定運動瘦身，成功減肥至只有約50公斤（約110磅）。不過運動愈做愈上癮的她，慢慢更成為了健身界KOL，在社交體媒上大曬健美身材，勁吸超過120萬名粉絲。

越南網紅KOL宣安（Le Xuan Anh）是健身KOL，不過令人意想不到的是，原來她之前也是1名肥妹仔！（網上圖片）

宣安曾瘦身成功後經常大曬身材【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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宣安曾經穿上越南傳統服飾奥黛拍照【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】

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