消費券第二期｜網民關心購物優惠　最多人想買呢幾樣產品！

政府上周五（10月1日）起發放第二期消費券，首批完成電子登記並選用Tap＆Go、AlipayHK或WeChat Pay HK的巿民自動收到3000元，而選用八達通的巿民亦可領取2000元。到底是次消費券有否刺激市民消費意欲？巿民有否多使用電子支付呢？網民又最關心什麼？



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先看邊款支付工具跑出▼▼▼

是次分析第二期消費券派發前一個月（9月2日至10月2日）Facebook、Instagram和論壇與消費券相關的發文和留言，合共涉及7976個主帖和12.2萬個回帖，大部份網民對消費券的反應較正面。比較第一期及第二期首輪發放的反應，明顯見第一期的討論數量較高，但期間因一事致網民負面反應增加。

早前有大批長者未能如期收到電子消費券，需前往消費券秘書處查詢，出現長者於太子始創中心「排長龍」情況。在論壇熱度最高的首10個帖文中，有8個均與此事有關，網民關注政府安排欠妥、長者未能熟習使用電子工具、區議員填錯資料等問題。

9月2日，大批市民到太子始創中心消費券秘書處外排隊，當中大部份為長者。（資料圖片／廖雁雄攝）

財政司司長陳茂波在網誌表示，電子消費券收到的690萬份登記中，有60萬未獲處理，包括不合資格、重複登記，以及因資料不全或登記有誤，致無法確認登記人身份。經補交資料後，尚有約1萬個申請未處理。

至於其他巿民會怎樣消費5000元呢？



有11萬帖文與「優惠」、「現金券」、「著數」等字詞有關，適逢Apple上月推出iPhone 13及其他智能產品，不少巿民打算用消費券購買新手機。以討論熱度來看，智能產品及家電的熱度最高，其他亦有用於日常用品、膳食、交通等。

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而智能產品及家電方面，除了手機及電腦外，網民也討論有關耳機、雪櫃、洗衣機等產品，電器舖亦隨消費券推出各樣優惠及宣傳。派發第二期消費券後首個周末，不少商場商鋪均大排長龍、人流暢旺。

同場加映：蘋果發布會推iPhone 13 等新產品▼▼▼