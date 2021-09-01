消費券電器｜消委會中小型雪櫃比併！這食物原來不可放入冷凍室？

先看消委會17款中小型雪櫃資料，包括產地、製冷模式、體積及保用期▼▼▼

【$5000消費券／買電器攻略／雪櫃／消委會／食物保存位置TIPS】香港居住地方普遍狹小，中小型雪櫃是不少家庭的「居家法寶」。但市面上中小型雪櫃款式多，單門至三門都有，製冷模式又分無霜（Frost-free）及直冷（Direct cooling），究竟哪款最好用最慳電呢？



雪櫃各類食物保存位置Tips

有好雪櫃，亦要把食物放在適當位置，否則隨時得物無所用，例如原隻蛋，消委會就不建議放入冷凍室了。以下消委會「各類食物保存位置」建議，讓大家參考

奶類：適合保存於4°C或以下，並於最佳食用日期前飲用。

蛋類：適合保存於4°C或以下，但原隻蛋不可放入冷凍室。

鮮肉類：適合保存於4°C或以下，最好放置於較冷位置，例如於冰溫（chill） 室或靠近出風口，並於1至4日內煮食。

海鮮類：適合保存於4°C或以下，須用保鮮盒或密實袋包好，並於1至3日內煮食。

蔬果類：不同類型蔬果有不同的儲存溫度及期限，一般未食用時都不應用水洗。