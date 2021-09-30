消費券｜8月零售額升5%　一類產品最受歡迎銷售額增6億元

電子消費券第二期明日（10月1日）發放，第一期早於8月初發放，涉及金額約110億元，究竟對提振經濟效果如何？統計處最新公布8月零售數據按月僅升13.6億元，僅佔第一期總金額約十分之一，數字反映消費券未能令市民額外消費，又或是不少人仍想留待第二期推出後才一次過用盡消費券購物。



首先是整體零售方面，統計處最新數據顯示，8月零售業總銷貨額達286億元，按月升13.6億元（5%），不過這僅相當於第一期消費券所涉款額110億元的12.4%。

作為非傳統旺季，8月零售銷售額在疫情及社會事件前規模可達380億元；消費券帶動下，今年8月零售額可回復至一般水平的約七成五。值得留意的是，今年6、7月零售銷貨額明顯下跌，或於部分市民因消費券而延後消費有關。

至於哪類消費品最受惠於消費券效應？8月電器（包括其他未分類耐用品）、超級市場、食品煙酒、藥妝等的銷貨額都按月上升，但衣物鞋類、珠寶鐘錶等則不升反跌。

其中，電器銷貨額按月增加較多，達6.17億元，而食品煙酒、超級市場等日常必需品的零售額增加亦明顯。

政府8月初向550萬名市民發放合共110億元消費，金額其實少於一個月零售銷貨總額的四成。

另外，今年8月綜合消費物價指數按年上升1.6%，水電煤費用物價指數按年升最多，主要因電費按年勁升近三成所致。而交通物價指數升幅亦明顯，其中港鐵車費物價指數大幅上升近15%。按月比較，除電影、旅遊、等以外的娛樂及假期開支價格升幅最顯著（升4.1%），汽水、餐酒及烈酒物價都錄得3%以上的較大升幅。至於理應較受惠於消費券的電器、影音器材價格就維持平穩。