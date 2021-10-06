人夫見iPhone 13 Pro盒勁興奮：謝謝老婆禮物　下句揭真相超心酸

【iPhone 13／iPhone13 Pro】蘋果公司（Apple）近日推出最新的iPhone 13系列，不少型號款式在開賣當天便於門市售罄，大批果迷一等再等。不過，有台灣人夫在網上分享喜訊，指其妻子新買的iPhone 13 Pro手機終於到手，他回家看到有簇新的機盒時十分興奮，但下一句卻說：「「謝謝老婆的禮物，我終於能用她的i8了（iPhone 8）了！」即新機是老婆用的，自己能接收老婆的舊機已感開心，心酸的一句卻令網民爆笑。



1名台灣人夫在網上發文指，最近妻子新買的iPhone送到家中，為自己終於能接手另一半的iPhone 8而「感到興奮」。（fb「爆廢公社公開版」）

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該名人夫在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，指日前下班回到家，看到新的iPhone 13 Pro手機的包裝盒放在桌上，興奮得「瞬間疲憊感全消失」，立即感謝妻子送他禮物。

行文中本來非常窩心，但人夫很快在下一句揭露真相，原來所謂「禮物」其實是另一半的舊手機，妻子現在使用的iPhone 8將轉送樓主，而新的iPhone 13 Pro則是妻子自己用，惟樓主也非常滿足，並指「謝謝老婆的禮物，我終於能用她的i8了……」。

人夫看到新電話包裝盒後，笑言「瞬間疲憊感全消失」。（《我要發達》劇照）

大批網民看過帖文後紛紛爆笑，又指自己與樓主同是天涯淪落人，更認為樓主拿到iPhone 8要知足，留言稱「你要知足，我老公接手的還是iPhone 7」、「我換了iPhone 7真的太好了，i13讓我換了i7」、「那要她好好保養13，以後你還有機會接手」、「天下間我不孤單」。也有人夫哭訴接手妻子的電話後，由於電話被設定只能用兒童模式，「看個A片都不行」，感到非常無奈。

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