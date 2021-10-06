禿頭男為取免費洗面奶　被拉入美容店大破財　慘被強收4.6萬人仔

免費的東西才最貴！河南1名男子日前在鄭州火車站遇到美容店職員，對方聲稱可免費取得洗面奶，禿頭、樣貌,平實的男子終被拉入店內，後來職員說要他做免費皮膚測試洗臉，之後卻以「消毒費」、「藥膏費」等名目收錢，迫他購買1支要3000多元（約3600港元）的修復膏，經一輪糾纏後，男子最終要付4.6萬人民幣（約5.5萬港元，下文單位為人民幣）才能離開。

最終事主在內媒及市場監管人員陪同下討公道，店方才願意退款，過程中更是完全無法說出事主是做了什麼療程。網民炮轟事件根是敲詐勒索，認為事主其實不是貪小便宜，而是不好意思推卻才中招，「這男的一看就是那種超級老實的人」。



苦主日前經過鄭州火車站，有人對他說可以免費領取洗面奶，其後將他拉入1間美容店，沒料到會被迫付巨款才能甩身。（民生頻道《小莉幫忙》截圖）

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河南電視台民生頻道《小莉幫忙》日前分享1宗強迫消費事件，苦主高先生屬禿頭及相貌平實，他稱9月30日在鄭州火車站外面遇到有人派卡片，對方說可免費領洗面奶，隨後他被拉到美容店內。店員突然說會提供免費的皮膚測試洗臉，高先生不虞有詐接受洗臉，但一做完對方就開始想收錢，先要他支付數百元「藥膏費」，之後要收「消毒費」、1支要3000元修復膏，一次必須買2支，再要求他辦會員卡，前前後後收取他共4.6萬元。

高先生一聽金額就覺得太誇張，馬上想離開，無奈店員不讓他走，他當時覺得可能無論如何都要掏錢，「當時我覺特別害怕，就把我都有工資都給他了」。付錢離開後，高先生才覺得自己上當受騙。

高先生在記者及市場監管人員陪同下找涉事美容店理論，記者直言洗個臉最後花了4.6萬怎說都不合理，負責人馬上說是個誤會，認為高先生應該做了多個療程項目，「有什麼要求說一下，我幫他處理」，其後即場向他退回4.5萬元。

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然而，剩下1000元未有退回，負責人認為高先生應該做了1個單次項目，但監管局人員提問下，他始終說不出是做了什麼治療。監管人員直言店方服務費過高，要求店方全額退錢，最後高先生成功領回全部46004元。

網民稱看結局實在大快人心，許多人認同高先生其實沒有貪小便宜，「而是不懂拒絕這些推銷奉承」，又教路「現在騙子愈來愈多，就是用一點小恩小惠來誘惑，大家切忌貪小便宜」，所有卡片、傳單不要接，不要理會別人搭話，這樣才最安全，而且同類的店會專騙外地人，或是像高先生般「超級老實的人」，更有部分人會因為被騙後覺得太丟人而不反抗。

然而，有人認為店方的做法根本是敲詐勒索，「這不是搶劫嗎？」。而且鄭州車站已非首次有這類拉客騙人的事件發生，警方有必要加強監管。網民坦言美容店的負責人如此「順攤」，其實另有考慮，「願意退全款只是因為上電視，還有監管局的人在場」。

（綜合）

警方在1間網吧發現疑犯，他露出肚腩在睡覺。（微博影片截圖）

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小丁（右）表示程女聲稱與他同齡，他以為對方也是28歲，未料對方原來38歲，且已經有孫女，即當了嫲嫲。（「民生頻道」微博影片截圖）