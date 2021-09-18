女子墮高富帥網戀騙局　頻收8嚿腹肌照　真身震驚警員：身體發臭

網戀要小心，尤其對方強調自己是高富帥的時候！上海有女子在網上認識「高富帥」男子，隨即發展網戀，對方不時發送8塊腹肌的照片給她看，又訛稱自己被拖糧，希望她先行墊支。女子借了7萬元人民幣（約8.4萬港元），結果高富帥還了3000元人民幣（約3600港元）就失蹤。警方日前拘捕這名高富帥，發現他真身是窩在網吧的270多斤（約135公斤）胖漢，衣服包不住肚腩、滿身散發濃烈臭味。警員基於「人道主義」，為他買新衣服及讓他洗澡。事件令網民爆笑，又提醒在網上找對象的女性，「真有高富帥的話，人家身邊優秀的女孩子多的是」。



警方在1間網吧發現疑犯，他露出肚腩在睡覺。（微博影片截圖）

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網上交友要小心已是老生常談，但網戀騙案依然層出不窮。上海1名唐姓女子在網上認識了1名「高富帥」男網友，雙方「挺聊得來的」，網戀期間對方不時傳來一些健身影片或照片，展示自己的肌肉。後來高富帥說自己暫時未出糧，希望她可以墊支一下，只要一出糧就會還錢。

唐女見他想借錢，其實有懷疑過，但聊到後來有點同情他，便合共借他7萬元人民幣。未料高富帥還了3000元人民幣後音訊全無，唐女發現自己被騙報警。嘉定警方於9月6日在網吧成功找到涉案男子，他當時在睡覺，發現吳女口中的「高富帥」，其實是一名「肥臭宅」。

派出所警員透露，疑犯重約270多斤，「流浪漢一樣，身體都發臭了」。從影片所見，疑犯的上衣完全不合身，整個肚腩凸了出來，就像穿露腰短衣一樣，「出於人道主義，給他洗了個澡」。梁姓疑犯解釋，自己沉迷網絡遊戲，沒有工作，家都不回了，全身散發濃烈臭味。警員見他這個樣子，還給他買了衣服。

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梁男目前涉嫌詐騙被刑事拘留，內媒指他對騙人行為直認不諱，透露他因經濟問題想到用網戀方式騙錢，從網上影片略加修改，包裝自己做「高富帥」男子。警方稱唐女完全相信疑犯，而那些6塊腹肌、8塊腹肌的猛男照都是盜取得來，警方講解時都忍不住輕輕笑了出來。

警員要出錢幫他買衣服又讓他洗澡，網民爆笑道「員警叔叔很慘」、「出於人道主義笑死」，又指女受害人除了被騙錢，「還要承受精神攻擊」、「他聲音肯定特別好聽」。

許多網民認為，真正高富帥根本不需要在網上找女友，「第一次開口要錢的時候就該知道是騙子了，高富帥會缺你那幾十幾百麼」，又揶揄疑犯的「高富帥」，是指「高：膽固醇高；富：體型富態；帥：下輩子再帥」，「這年頭怎麼一聽高富帥都趕去倒貼錢？這個社會怎麼了」。

（綜合）

小丁（右）表示程女聲稱與他同齡，他以為對方也是28歲，未料對方原來38歲，且已經有孫女，即當了嫲嫲。（「民生頻道」微博影片截圖）

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