網民列5大優點：好羨慕住長洲嘅人　唯獨呻早起身搭船返工掀熱議

港人的居住問題一直被列為「重中之重」，有人喜歡市區中心的方便，有人則傾向親親大自然。有網民最近在討論區發文，表示自己非常羨慕長洲居民，並列出5大優點，例如沒有高樓大廈、環境清幽等，惟該番意見立即引來熱議，不少網民反指長洲每逢假日都人山人海，非常滋擾，出入市區亦不方便，建議樓主不如租屋住，「住夠1星期你唔覺悶、唔覺唔方便嘅再講」。



有網民大讚長洲環境非常適合居住，原因引來熱議。（資料圖片）

樓主在香港討論區以「我好羨慕住呢區嘅人！」為題發文，指自己很羨慕長洲居民，不但少高樓大廈和空氣較好，當地也有許多特色小食，並歸納出「長洲人」的5大好處。

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不過，大批網民看後紛紛質疑樓主，指每逢假日，長洲往往都「逼爆」，有人更引述住長洲的朋友稱，一到假日「門口都唔敢出」，又表示「人山人海喎，想死」、「假日賓客過多」。相反，部份網民則認同樓主看法，惟形容長洲的優點只是「平日限定」，「快船來回少過2小時，平日幾好住㗎，假日真係差啲」。

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（香港討論區）

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遇到住大西北（新界西北地區）的朋友，很多人第1個反應都是「好遠呀」，但住慣了或會發掘到另類好處。有網民在討論區邀請大家分享，住在天水圍的好處，結果引來「牛牛們」踴躍留言，包括樓價較平、練習忍尿能力，以及遲到有藉口解釋等。



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有打工仔網上發文，批評葵涌才是「香港最垃圾返工地點」，力數4大缺點，包括大車多空氣差及路人質素欠佳。帖文隨即引來網民反駁，形容葵涌是「美食天堂」，而且交通發達，批評樓主「唔識嘢」。

