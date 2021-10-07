全球最會自拍大猩猩在保育員兼恩人懷中去世　人猩故事令網民淚崩

全球最會自拍的剛果山地大猩猩（Mountain gorilla）Ndakasi，日前在拯救牠的保育員兼摯友Andre Bauma懷中去世。2019年，Ndakasi為和保育員玩自拍而爆紅，更揭露牠悲慘的身世。Ndakasi只有2個月大時，母親慘遭當地武裝民兵槍殺，Bauma將牠抱在懷中睡了整晚。近日國家公園發聲明，稱Ndakasi因病情急化，像小時候一樣伏在Bauma懷中過身，消息令網民淚崩。Bauma形容「能支持和照顧這樣可愛的生物是一種榮幸」，他很自豪能和Ndakasi當朋友。



Ndakasia上月尾在保育員兼恩人Andre Bauma懷中去世。（「Virunga National Park」fb圖片）

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不少網民聽過「全球最會自拍的猩猩」這稱號，2019年，剛果維龍加國家公園的保育員Mathieu Shamavu在猩猩附近玩手機，見到2隻雌性大猩猩在模仿他的動作，他馬上和猩猩玩「Selfie」（自拍），其中1隻猩猩就是Ndakasi，結果這照片令牠在網上爆紅。

2019年，Ndakasi和保育員的自拍照在網上爆紅，被封最會自拍的大猩猩。（「Virunga National Park」fb圖片）

維龍加國家公園日前在官網及Twitter等發聲明，公布14歲的Ndakasi在保育員兼摯友Andre Bauma懷中去世，牠長期患病，最近病情惡化回天乏術。Ndakasi住在園內的Senkwekwe 中心11年多。園方上傳牠最後的照片，Bauma抱住Ndakasi ，牠亦將頭靠在Bauma胸前。

園方指，Ndakasi於2007年4月出生，牠的母親被武裝民兵槍殺，牠當時只有2個月大，巡經保育員發現牠緊緊抱住媽媽的屍體數小時，最後將牠抱走。由於小猩猩失去家人會造成精神創傷，難欲返回野外，Ndakasi獲救當日整晚都抱緊Bauma，因為擔心小猩猩，Bauma脫下上衣，讓Ndakasi睡得更溫暖和舒適。因為牠無法返回野外，故在國家公園內和另1隻山地大猩猩孤兒Ndeze生活，之後轉送到Senkwekwe 中心，一住就11年多。

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Bauma表示，「能夠照顧這樣可愛的生物是一種榮幸」，尤其Ndakasi 小時候經歷過的傷痛，又解釋她生活得像母親的名字「Nyiransekuye」，意思是「樂於接受其他人的人」。Ndakasi 的個性和智慧幫助他理解人類和猿類的聯繫，以及為何人們應努力保護牠們。他很自豪能和Ndakasi 當朋友，他當Ndakasi 是個孩子一樣愛護，每次的互動，Ndakasi 的性格都令他不自覺笑起來，維龍加所有人都會想念牠。

Ndakasi只有2個月大時，被保育員發現牠抱住媽媽的屍體數小時。（「Virunga National Park」fb圖片）

Ndakasi的經歷也曾拍成影視作品，包括紀錄片《Virunga》（維龍加），片中牠被人撓癢，笑得很高興。但真正令牠在爆紅的，是2019年那張經典自拍照。Ndakasi出生時期山地大猩猩數量瀕臨絕種，後來剛果當局對國家公園進行安全改革，加強對山地大猩猩的保護。現時山地大猩猩的數目已由2007年的720隻上升到2021年的1063隻。

（綜合）