人猩戀？比利時女與黑猩猩接吻　稱相戀哭訴遭動物園限制「交往」

人類和野生動物太過親密，可能會害牠無法融入同類社群！比利時1家歷史悠久動物園日前引起熱議，事關他們禁止1名女遊客和園內1隻黑猩猩互動。事源該女子4年內每周都會去看望1隻黑猩猩，更會隔住玻璃接吻，園方認為牠和人類過度親密，令到猩猩無法融入同類，禁止他們繼續「交往」。該名女子事後向當地傳媒訴苦，形容她與猩猩都愛着對方，「人猩」之間有「真實關係」，像「外遇」一樣，事件引惹各方有不同意見。



蒂默曼斯4年來每周都會去和黑猩猩赤塔見面，2人更會隔住玻璃接吻。（比利時atv新聞截圖）

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這場「人猩戀」發生於比利時安特衛普動物園（The Antwerp Zoo），這個建於1843年的動物園可謂歷史悠久，最近他們禁止女遊客蒂默曼斯（Adie Timmermans）和園內38歲黑猩猩赤塔（Chita）互動。原因是蒂默曼斯和赤塔的關係導致牠被靈長類動物同伴排斥，難以融入動物社群。

蒂默曼斯接受當地電視台訪問時，坦言「我愛赤塔，牠也愛我」，她4年來每星期都會去和赤塔見面，形容他們的互動是在建立「真實關係」，感覺就像「外遇」一樣。她還分享自己隔住玻璃和赤塔接吻和揮手的片段，哭着說為何要迫他們分開，「其他幾十名遊客可以與赤塔互動，但為什麼我不能呢？」

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動物園發言人Sarah Lafaut稱，措施其實是在保護赤塔，牠如果太常被遊客包圍，其他同類會慢慢忽略牠，不將牠視作同伴。赤塔因為和蒂默曼斯及其他遊客經常互動，令牠在動物園關園後長期獨自被孤立，其他靈長類動物有意避開牠，因過於專注於和人類互動的動物會不受同類專重。實際上，赤塔每星期見到蒂默曼斯都會很興奮，興高采烈地跑過去，然後在窗邊玩耍。

蒂默曼斯在鏡頭前質疑園方措施只針對她。（比利時atv新聞截圖）

不過，園方澄清蒂默曼斯仍可入園，只是要求她改變和赤塔的互動形式，好讓牠融入社群，可以遠觀牠的生活，「但不要陪牠太久，不要引起牠的注意」，除了蒂默曼斯，園方都有要求其他遊客別這樣做。

外媒指，赤塔曾被當成寵物飼養，但30年前主人發現牠的行為不受控，故將牠送入動物園。由於他和人類一起長大，至今都喜歡和人類相處，長久以來牠都無法融入園內猩猩社群。2008年，牠曾經和園內幾隻黑猩猩爭執受傷。有學者曾經於芝加哥的林肯公園進行的一項研究，發現由人類養大的黑猩猩很難融入其他猩猩社群，即使脫離圈養，這問題仍可以持續數十年之久。

（綜合）

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