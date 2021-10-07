台灣高校女神選拔結果出爐　爆炸頭男同票數少一倍女生雙冠軍捱轟

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦「惹不起的高校少女第二屆高校少女選拔賽」，經過建中生「何廢料」參與後，造成不小的轟動。最終結果於6日出爐，由獲得50310票的「何廢料」跟獲得23926票的「+7/77」並列第一名。沒想到，主辦方的結果讓網友不滿，直呼「輸不起」。



「第二屆惹不起的高校少女」網路投票9月22日開始，許多高中正妹紛紛PO出自己最美的照片參賽，但途中殺出建國中學的「何廢料」同學，開賽一天就獲得破萬票數，遠超所有女生。

米特本月6日公布比賽結果，表示何廢料雖然大勝2.6萬票，但與16歲的「+7/77」並列第一名，其次為22097票的「wen wen」拿下第二名，22089票的「uliy」拿下第三名，票數都相差不遠。

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但網友都不滿意「並列第一」的結果，紛紛留言「阿不是尊重多元？並列第一？」、「輸不起耶，我以為同票才會並列第一」、「輸不起就不要玩投票，輸這麼慘也要並列第一」、「50310=23960 學到了謝謝」、「那第二第三名票數差距這麼小，要不要也並列」、「好棒欸要不要四個都第一」、「笑死兩個第一名票數差那麼多，第二名第三名情何以堪」。

對此，「+7/77」也出面道歉：「抱歉！造成各位不好的感受，我會再向官方確認有關名次的問題，因為這件事也在我的意料之外……我不知道最後名次會並列，晚點再統一回覆大家！」

直到6日深夜，米特才做出回應，表示活動主辦方保有對本次活動機制修改的權利，活動名次為投票初期時與何廢料溝通之結果，以並列第一的方式為最終比賽結果，兩人皆享有同等的名次與獎金；請各位理性發言並且避免過度揣測：「活動結果以主辦方公佈為主，同時也相當感謝來自各方的建議與指教，我們會虛心接受並改進，謝謝。」

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