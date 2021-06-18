日本掀票選「中國最美女星」熱潮　最新排名出爐　陳慧琳殺入十強

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相信很多人會熱衷於刷排行榜，就比如日站君。不限制領域，每次看到什麼「排行」、「Top10」等字眼，根本控制不住自己的手！就在前不久，日站君看到了日本主打各種排名的網站ranking ，新出了一個包括中國香港、中國台灣的「可愛、漂亮的女藝人」排行榜單！

好奇心瞬間被無限放大，畢竟咱們的明星顏值還是很能打的，今天，就跟日站君來看看上榜的都有哪些明星吧！

第一至第十名（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

看到這裡先別急著走，這次ranking還給出了11名—20名的排名，一起看下去吧！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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尾聲：你心中的明星排名！

相信看到這裡，有的小伙伴並不能認同，其實，「明星知名度」和「國家審美差異」這兩個因素就能很好的解釋吧！

其實很多人喜歡一個明星，並不是單純衝著顏值去的，品行、演技、個人魅力都是讓我們著迷的點，所以這份日本網友給出的榜單，日站君認為就是看一樂呵！

不知道在各位小伙伴心中，是一個什麼樣的排名呢，歡迎在評論區列出來一起討論哦！

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】

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